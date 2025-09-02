Çin ve Rusya, küresel ekonomide yeni bir güç merkezi oluşturuyor

Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Dünyanın iki büyük aktörü Çin ve Rusya, ekonomik alanda birbirini tamamlayan yönleriyle dikkat çekiyor. İki ülke, üretim ve enerji alanlarındaki liderlikleri... 02.09.2025
i̇nfografi̇k, rusya, çin, vladimir putin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), инфографика
21:06 02.09.2025
Dünyanın iki büyük aktörü Çin ve Rusya, ekonomik alanda birbirini tamamlayan yönleriyle dikkat çekiyor. İki ülke, üretim ve enerji alanlarındaki liderlikleri sayesinde küresel ölçekte ezici bir güç inşa ediyor.
Çin, dünya endüstriyel üretiminin üçte birini karşılayarak küresel üretimde tartışmasız lider konumda bulunuyor. Özellikle güneş panelleri, insansız hava araçları, elektrikli otomobiller, piller ve trenler gibi ileri teknoloji sektörlerinde öne çıkıyor.
Rusya ise imalat sektöründe kaydettiği hızlı büyüme ile dikkat çekiyor. Diğer tüm büyük ekonomilerden daha hızlı büyüyen bu alanın yanı sıra, Rusya dünya zenginleştirilmiş uranyumunun yüzde 40’ını sağlıyor ve aynı zamanda küresel ölçekte en büyük petrol ve gaz devlerinden biri olarak konumunu güçlendiriyor.
Birlikte ele alındığında, Çin ve Rusya çelik, alüminyum ve altın üretiminde de küresel bir güç merkezi oluşturuyor. Bu stratejik iş birliği, iki ülkenin sadece ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik etkisini de arttırıyor.
