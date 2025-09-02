https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/cin-ve-rusya-kuresel-ekonomide-yeni-bir-guc-merkezi-olusturuyor-1099035780.html

Çin ve Rusya, küresel ekonomide yeni bir güç merkezi oluşturuyor

Çin ve Rusya, küresel ekonomide yeni bir güç merkezi oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Dünyanın iki büyük aktörü Çin ve Rusya, ekonomik alanda birbirini tamamlayan yönleriyle dikkat çekiyor. İki ülke, üretim ve enerji alanlarındaki liderlikleri... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-02T21:06+0300

2025-09-02T21:06+0300

2025-09-02T21:06+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

rusya

çin

vladimir putin

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099035625_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01c2175e957bbcc731e447e053743d62.png

Çin, dünya endüstriyel üretiminin üçte birini karşılayarak küresel üretimde tartışmasız lider konumda bulunuyor. Özellikle güneş panelleri, insansız hava araçları, elektrikli otomobiller, piller ve trenler gibi ileri teknoloji sektörlerinde öne çıkıyor.Rusya ise imalat sektöründe kaydettiği hızlı büyüme ile dikkat çekiyor. Diğer tüm büyük ekonomilerden daha hızlı büyüyen bu alanın yanı sıra, Rusya dünya zenginleştirilmiş uranyumunun yüzde 40’ını sağlıyor ve aynı zamanda küresel ölçekte en büyük petrol ve gaz devlerinden biri olarak konumunu güçlendiriyor.Birlikte ele alındığında, Çin ve Rusya çelik, alüminyum ve altın üretiminde de küresel bir güç merkezi oluşturuyor. Bu stratejik iş birliği, iki ülkenin sadece ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik etkisini de arttırıyor.

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, rusya, çin, vladimir putin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), инфографика