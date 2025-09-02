https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/cin-ve-rusya-kuresel-ekonomide-yeni-bir-guc-merkezi-olusturuyor-1099035780.html
Çin ve Rusya, küresel ekonomide yeni bir güç merkezi oluşturuyor
Çin ve Rusya, küresel ekonomide yeni bir güç merkezi oluşturuyor
Sputnik Türkiye
Dünyanın iki büyük aktörü Çin ve Rusya, ekonomik alanda birbirini tamamlayan yönleriyle dikkat çekiyor. İki ülke, üretim ve enerji alanlarındaki liderlikleri... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T21:06+0300
2025-09-02T21:06+0300
2025-09-02T21:06+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
rusya
çin
vladimir putin
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099035625_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01c2175e957bbcc731e447e053743d62.png
Çin, dünya endüstriyel üretiminin üçte birini karşılayarak küresel üretimde tartışmasız lider konumda bulunuyor. Özellikle güneş panelleri, insansız hava araçları, elektrikli otomobiller, piller ve trenler gibi ileri teknoloji sektörlerinde öne çıkıyor.Rusya ise imalat sektöründe kaydettiği hızlı büyüme ile dikkat çekiyor. Diğer tüm büyük ekonomilerden daha hızlı büyüyen bu alanın yanı sıra, Rusya dünya zenginleştirilmiş uranyumunun yüzde 40’ını sağlıyor ve aynı zamanda küresel ölçekte en büyük petrol ve gaz devlerinden biri olarak konumunu güçlendiriyor.Birlikte ele alındığında, Çin ve Rusya çelik, alüminyum ve altın üretiminde de küresel bir güç merkezi oluşturuyor. Bu stratejik iş birliği, iki ülkenin sadece ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik etkisini de arttırıyor.
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099035625_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e56f84a2381a7397c4c69864beaa803e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, rusya, çin, vladimir putin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), инфографика
i̇nfografi̇k, rusya, çin, vladimir putin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), инфографика
Çin ve Rusya, küresel ekonomide yeni bir güç merkezi oluşturuyor
Dünyanın iki büyük aktörü Çin ve Rusya, ekonomik alanda birbirini tamamlayan yönleriyle dikkat çekiyor. İki ülke, üretim ve enerji alanlarındaki liderlikleri sayesinde küresel ölçekte ezici bir güç inşa ediyor.
Çin, dünya endüstriyel üretiminin üçte birini karşılayarak küresel üretimde tartışmasız lider konumda bulunuyor. Özellikle güneş panelleri, insansız hava araçları, elektrikli otomobiller, piller ve trenler gibi ileri teknoloji sektörlerinde öne çıkıyor.
Rusya ise imalat sektöründe kaydettiği hızlı büyüme ile dikkat çekiyor. Diğer tüm büyük ekonomilerden daha hızlı büyüyen bu alanın yanı sıra, Rusya dünya zenginleştirilmiş uranyumunun yüzde 40’ını sağlıyor ve aynı zamanda küresel ölçekte en büyük petrol ve gaz devlerinden biri olarak konumunu güçlendiriyor.
Birlikte ele alındığında, Çin ve Rusya çelik, alüminyum ve altın üretiminde de küresel bir güç merkezi oluşturuyor. Bu stratejik iş birliği, iki ülkenin sadece ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik etkisini de arttırıyor.