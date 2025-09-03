https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/cin-lideri-si-tek-bir-gezegende-yasayan-insanlik-baris-icinde-bir-arada-var-olmalidir-1099058836.html

Çin lideri Şi: Tek bir gezegende yaşayan insanlık barış içinde bir arada var olmalıdır

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, insanlığa barış içinde yaşama ve asla güçlünün zayıfı yendiği orman kanununa dönülmemesi çağrısında bulundu. 03.09.2025, Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada tek bir gezegende yaşayan insanlığın barış içinde var olması ve asla güçlünün zayıfı yendiği orman kanununa dönülmemesi gerektiğini belirtti.Çin lideri, “Geçici üstünlük güçle belirlenir, yüzyıllar boyu sürecek zafer ise gerçeğe bağlıdır. Adalet, ışık ve ilerleme kötülüğü ve karanlığı yenecek. Tek bir gezegende yaşayan insanlık barış içinde bir arada var olmalı ve güçlünün zayıfı yendiği orman kanunlarına asla geri dönmemelidir” ifadelerini kullandı.Tüm ülkeleri tarihten ders almaya ve barışa değer vermeye çağıran Şi, şöyle konuştu:Resepsiyona, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da aralarında bulunduğu 26 yabancı devlet liderlerinin yanı sıra uluslararası örgüt temsilcileri, gaziler ve İkinci Dünya Savaşı kahramanlarının torunları katıldı.

