https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/cin-lideri-si-tek-bir-gezegende-yasayan-insanlik-baris-icinde-bir-arada-var-olmalidir-1099058836.html
Çin lideri Şi: Tek bir gezegende yaşayan insanlık barış içinde bir arada var olmalıdır
Çin lideri Şi: Tek bir gezegende yaşayan insanlık barış içinde bir arada var olmalıdır
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, insanlığa barış içinde yaşama ve asla güçlünün zayıfı yendiği orman kanununa dönülmemesi çağrısında bulundu. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T13:00+0300
2025-09-03T13:00+0300
2025-09-03T13:23+0300
dünya
çin
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü
asya & pasifik
resepsiyon
rusya
kuzey kore
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099058085_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_bb5611a5a23da4cc385119f12d0104b1.png
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada tek bir gezegende yaşayan insanlığın barış içinde var olması ve asla güçlünün zayıfı yendiği orman kanununa dönülmemesi gerektiğini belirtti.Çin lideri, “Geçici üstünlük güçle belirlenir, yüzyıllar boyu sürecek zafer ise gerçeğe bağlıdır. Adalet, ışık ve ilerleme kötülüğü ve karanlığı yenecek. Tek bir gezegende yaşayan insanlık barış içinde bir arada var olmalı ve güçlünün zayıfı yendiği orman kanunlarına asla geri dönmemelidir” ifadelerini kullandı.Tüm ülkeleri tarihten ders almaya ve barışa değer vermeye çağıran Şi, şöyle konuştu:Resepsiyona, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da aralarında bulunduğu 26 yabancı devlet liderlerinin yanı sıra uluslararası örgüt temsilcileri, gaziler ve İkinci Dünya Savaşı kahramanlarının torunları katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/cin-lideri-si-iranin-nukleer-enerjiyi-bariscil-amaclarla-kullanma-hakkina-saygi-duyuyoruz-1099026424.html
çin
rusya
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099058085_154:0:1143:742_1920x0_80_0_0_15eaa3d1cd184e65f739532798d17618.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, asya & pasifik, resepsiyon, rusya, kuzey kore, vladimir putin, kim jong-un
çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, asya & pasifik, resepsiyon, rusya, kuzey kore, vladimir putin, kim jong-un
Çin lideri Şi: Tek bir gezegende yaşayan insanlık barış içinde bir arada var olmalıdır
13:00 03.09.2025 (güncellendi: 13:23 03.09.2025)
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, insanlığa barış içinde yaşama ve asla güçlünün zayıfı yendiği orman kanununa dönülmemesi çağrısında bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada tek bir gezegende yaşayan insanlığın barış içinde var olması ve asla güçlünün zayıfı yendiği orman kanununa dönülmemesi gerektiğini belirtti.
Çin lideri, “Geçici üstünlük güçle belirlenir, yüzyıllar boyu sürecek zafer ise gerçeğe bağlıdır. Adalet, ışık ve ilerleme kötülüğü ve karanlığı yenecek. Tek bir gezegende yaşayan insanlık barış içinde bir arada var olmalı ve güçlünün zayıfı yendiği orman kanunlarına asla geri dönmemelidir” ifadelerini kullandı.
Tüm ülkeleri tarihten ders almaya ve barışa değer vermeye çağıran Şi, şöyle konuştu:
Tüm ülkelerin tarihten ders çıkarmasını, barışa değer vermesini ve insanlık için aydınlık bir gelecek yaratmak adına küresel modernleşmeyi ortaklaşa ilerletmesini içtenlikle umarız.
Resepsiyona, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da aralarında bulunduğu 26 yabancı devlet liderlerinin yanı sıra uluslararası örgüt temsilcileri, gaziler ve İkinci Dünya Savaşı kahramanlarının torunları katıldı.