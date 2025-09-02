https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/cin-lideri-si-iranin-nukleer-enerjiyi-bariscil-amaclarla-kullanma-hakkina-saygi-duyuyoruz-1099026424.html
Çin lideri Şi: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Tahran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyduklarını dile getiren Çin lideri Şi, İran'ın bağımsızlığını savunma çabalarına destek...
2025-09-02T14:35+0300
2025-09-02T14:35+0300
2025-09-02T14:34+0300
dünya
çin
i̇ran
şi cinping
mesud pezeşkiyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104011/10/1040111097_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_023a33c71e006f6246ca9a175851281c.jpg
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün Pekin'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.Çin Merkez Televizyonu'nun aktardığına göre, Şi görüşme sırasında, "Çin, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü tekrar tekrar vurgulamasını takdir ediyor ve İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyuyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-1099023608.html
çin
i̇ran
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104011/10/1040111097_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3cf21e307ee5a1dffd9450d09e573ed7.jpg
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün Pekin’de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.
Çin Merkez Televizyonu’nun aktardığına göre, Şi görüşme sırasında, “Çin, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü tekrar tekrar vurgulamasını takdir ediyor ve İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyuyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
İran'ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu savunmasını ve siyasi müzakereler yoluyla meşru hak ve çıkarlarını korumasına destek veriyoruz.
Çin-İran ilişkilerinin istikrarsız uluslararası durum sınavından geçtiğini istikrarlı ve başarılı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini söyleyen Şi, şunu ekledi:
Çin, adaleti korumaya, İran nükleer sorununa tüm tarafların meşru çıkarlarını dikkate alan bir çözüm bulunmasını desteklemeye ve Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması için aralıksız çaba göstermeye devam edecek.