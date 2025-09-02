https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/cin-lideri-si-iranin-nukleer-enerjiyi-bariscil-amaclarla-kullanma-hakkina-saygi-duyuyoruz-1099026424.html

Çin lideri Şi: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyuyoruz

Tahran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyduklarını dile getiren Çin lideri Şi, İran'ın bağımsızlığını savunma çabalarına destek... 02.09.2025

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün Pekin’de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.Çin Merkez Televizyonu’nun aktardığına göre, Şi görüşme sırasında, “Çin, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü tekrar tekrar vurgulamasını takdir ediyor ve İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyuyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Çin-İran ilişkilerinin istikrarsız uluslararası durum sınavından geçtiğini istikrarlı ve başarılı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini söyleyen Şi, şunu ekledi:

