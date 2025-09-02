Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/cin-lideri-si-iranin-nukleer-enerjiyi-bariscil-amaclarla-kullanma-hakkina-saygi-duyuyoruz-1099026424.html
Çin lideri Şi: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyuyoruz
Çin lideri Şi: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Tahran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyduklarını dile getiren Çin lideri Şi, İran'ın bağımsızlığını savunma çabalarına destek... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T14:35+0300
2025-09-02T14:34+0300
dünya
çin
i̇ran
şi cinping
mesud pezeşkiyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104011/10/1040111097_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_023a33c71e006f6246ca9a175851281c.jpg
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün Pekin’de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.Çin Merkez Televizyonu’nun aktardığına göre, Şi görüşme sırasında, “Çin, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü tekrar tekrar vurgulamasını takdir ediyor ve İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyuyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Çin-İran ilişkilerinin istikrarsız uluslararası durum sınavından geçtiğini istikrarlı ve başarılı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini söyleyen Şi, şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-1099023608.html
çin
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104011/10/1040111097_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3cf21e307ee5a1dffd9450d09e573ed7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, i̇ran, şi cinping, mesud pezeşkiyan
çin, i̇ran, şi cinping, mesud pezeşkiyan

Çin lideri Şi: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyuyoruz

14:35 02.09.2025
© Fotoğraf : TwitterÇin İran bayrakları
Çin İran bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Tahran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyduklarını dile getiren Çin lideri Şi, İran'ın bağımsızlığını savunma çabalarına destek verdiklerini belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün Pekin’de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.
Çin Merkez Televizyonu’nun aktardığına göre, Şi görüşme sırasında, “Çin, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü tekrar tekrar vurgulamasını takdir ediyor ve İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyuyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
İran'ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu savunmasını ve siyasi müzakereler yoluyla meşru hak ve çıkarlarını korumasına destek veriyoruz.
Çin-İran ilişkilerinin istikrarsız uluslararası durum sınavından geçtiğini istikrarlı ve başarılı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini söyleyen Şi, şunu ekledi:
Çin, adaleti korumaya, İran nükleer sorununa tüm tarafların meşru çıkarlarını dikkate alan bir çözüm bulunmasını desteklemeye ve Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması için aralıksız çaba göstermeye devam edecek.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolünde
13:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала