Gürsel Tekin: Bana sormadan, ifademi almadan ihraç edemezsiniz

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması ve İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in atanmasının ardından canlı yayında gündemi değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.Özel'in açıklaması sonrası Gürsel Tekin'in konuyla ilgili ilk yorumu "Bana sormadan, ifademi almadan ihraç edemezsiniz" şeklinde oldu. Tekin bizzat bir açıklama yapmasa da, TV100 yayınında Murat Kelkitoğlu, Tekin ile yaptığı görüşmeyi paylaştı. Kelkitoğlu'nun ifadelerine göre Gürsel Tekin kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde şu sözleri kullandı:
CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması ve İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in atanmasının ardından canlı yayında gündemi değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.
Özel'in açıklaması sonrası Gürsel Tekin'in konuyla ilgili ilk yorumu "Bana sormadan, ifademi almadan ihraç edemezsiniz" şeklinde oldu. Tekin bizzat bir açıklama yapmasa da, TV100 yayınında Murat Kelkitoğlu, Tekin ile yaptığı görüşmeyi paylaştı. Kelkitoğlu'nun ifadelerine göre Gürsel Tekin kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde şu sözleri kullandı:
"Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz."