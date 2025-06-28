https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/hsk-kararnamesi-dort-binden-fazla-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-24-ilin-bassavcisi-da-baska-1097409604.html

HSK kararnamesi: Dört binden fazla hakim ve savcının görev yeri değişti, 24 ilin başsavcısı da başka illere atandı

HSK kararnamesi: Dört binden fazla hakim ve savcının görev yeri değişti, 24 ilin başsavcısı da başka illere atandı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararnameyle 4 binden fazla hakim ve savcının görev yeri değiştirildi, 24 ilin başsavcısı da başka illere atandı. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T03:43+0300

2025-06-28T03:43+0300

2025-06-28T03:43+0300

türki̇ye

türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

resmi gazete

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıya ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.Kararnameye göre, HSK Birinci Dairesi tarafından 27 Şubat, 13 Mart, 17 Nisan ve 20 Haziran tarihlerinde alınan atama kararları doğrultusunda toplam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Bunlardan 3 bin 698’i adli yargı, 338’i ise idari yargı mensubu.Ayrıca, 24 ilin Cumhuriyet Başsavcısı da değiştirildi. Başsavcılardaki değişiklikler şöyle:Ayrıca, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na getirilirken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı atandı.

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türkiye, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete