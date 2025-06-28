https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/hsk-kararnamesi-dort-binden-fazla-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-24-ilin-bassavcisi-da-baska-1097409604.html
HSK kararnamesi: Dört binden fazla hakim ve savcının görev yeri değişti, 24 ilin başsavcısı da başka illere atandı
HSK kararnamesi: Dört binden fazla hakim ve savcının görev yeri değişti, 24 ilin başsavcısı da başka illere atandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararnameyle 4 binden fazla hakim ve savcının görev yeri değiştirildi, 24 ilin başsavcısı da başka illere atandı. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T03:43+0300
2025-06-28T03:43+0300
2025-06-28T03:43+0300
türki̇ye
türkiye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
resmi gazete
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıya ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.Kararnameye göre, HSK Birinci Dairesi tarafından 27 Şubat, 13 Mart, 17 Nisan ve 20 Haziran tarihlerinde alınan atama kararları doğrultusunda toplam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Bunlardan 3 bin 698’i adli yargı, 338’i ise idari yargı mensubu.Ayrıca, 24 ilin Cumhuriyet Başsavcısı da değiştirildi. Başsavcılardaki değişiklikler şöyle:Ayrıca, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na getirilirken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/ekrem-imamoglunun-diploma-davasina-bakan-heyetin-gorev-yeri-degisti-1097198727.html
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türkiye, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete
türkiye, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete
HSK kararnamesi: Dört binden fazla hakim ve savcının görev yeri değişti, 24 ilin başsavcısı da başka illere atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararnameyle 4 binden fazla hakim ve savcının görev yeri değiştirildi, 24 ilin başsavcısı da başka illere atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıya ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararnameye göre, HSK Birinci Dairesi tarafından 27 Şubat, 13 Mart, 17 Nisan ve 20 Haziran tarihlerinde alınan atama kararları doğrultusunda toplam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Bunlardan 3 bin 698’i adli yargı, 338’i ise idari yargı mensubu.
Ayrıca, 24 ilin Cumhuriyet Başsavcısı da değiştirildi. Başsavcılardaki değişiklikler şöyle:
Celal Tekin
: Alanya’dan Aydın’a
Özkan Levent Taşkoparan
: Tekirdağ’dan Kırklareli’ye
Ahmet Çelikkol
: Hatay’dan Mersin’e
Tolgahan Öztoprak
: Mersin’den Manisa’ya
Cuma Çoban
: Şanlıurfa’dan Konya’ya
Mustafa Çakmak
: Edirne’den Şanlıurfa’ya
Gökhan Kapağan
: Yargıtay’dan Zonguldak’a
Mehmet Patlak
: Rize’den Afyonkarahisar’a
Tuğan Sarıca
: Siirt’ten Edirne’ye
Harun Karahan
: Van’dan Hatay’a
Osman Kara
: Burdur’dan Van’a
Emre Kaya
: Vezirköprü’den Kilis’e
Yasin Coşkun
: Ödemiş’ten Siirt’e
Harun Ünlüsoy
: Hakkari’den Burdur’a
Ziya Burak Gürgah
: Midyat’tan Gümüşhane’ye
Recep Sevgili
: Yozgat’tan Rize’ye
Yunus Emre Büyükyurt
: Artvin’den Tokat’a
Enver Eroğlu
: Kırklareli’den Batman’a
Enes Serdar Aydoğan
: Viranşehir’den Yozgat’a
Burak Hazinedaroğlu
: Tire’den Hakkari’ye
Tuba Ersöz Ünver
: Gümüşhane’den Karaman’a
Murat Çalış
: Birecik’ten Artvin’e
Mustafa Değerli
: Erbaa’dan Erzincan’a
Murat Yavuz
: Urla’dan Ardahan’a atandı.
Ayrıca, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na getirilirken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı atandı.