Çalışanlarına 'eşit' davranmayan şirketler 'ayrımcılık tazminatı' ödemek zorunda

Çalışanlarına 'eşit' davranmayan şirketler 'ayrımcılık tazminatı' ödemek zorunda

03.09.2025

Çalışanlarına 'eşit davranma' ilkesine aykırı davranan işveren, işçisine dört aya kadar ücret tutarında 'ayrımcılık tazminatı' ödemek zorunda. Peki bunun şartları neler? Hangi davranışlar ayrımcılık sayılıyor? Ayrımcılığa uğrayan çalışan ne yapmalı? Hangi davranışlar 'ayrımcılık' sayılıyor? Hangi durumlarda 'eşit davranma ilkesi' çiğneniyor?Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, 4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren haklı ve objektif bir neden olmadıkça işyerinde çalışan işçilere eşit davranmak zorundadır. "Eşit davranma ilkesi kanunun 5’inci maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre işyerinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din - mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Bu sayılan konulardaki ayrımcılık kesinlikle eşit davranma ilkesine aykırılık teşkil eder. Kanunda söz konusu haller sayıldıktan sonra “benzer” ifadesine yer veriliyor. Buradan hareketle Yargıtay örneğin işçinin işyerinde olumsuzluklara yol açmayan cinsel tercihi, siyasi sebepler ve dünya görüşü gibi sebepleri de eşit davranma ilkesine aykırılık olarak değerlendiriyor.Çalışanlar arasında farklı işlem yapılabilir mi?Kanun tam süreli çalışan işçi ile kısmi süreli çalışan işçi arasında veya belirli süreli sözleşmeyle çalışan işçi ile belirsiz süreli sözleşmeyle çalışan işçi arasında farklı işlem yapılmasını yasaklıyor.Hamilelik ya da cinsiyete göre farklı işlem yapılabilir mi?İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Başka bir ifadeyle işçi işe alınırken, çalışırken veya işten çıkartılırken cinsiyet veya gebelik nedeniyle bir işlem yapamaz.Ücret farklılığı ayrımcılık sayılır mı?Kanunda ücret ayrımı konusunda iki önemli hüküm bulunuyor. Buna göre, aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. Ücret kavramının içine ikramiye, prim gibi ödemeler de dahildir.Ayrımcılığa uğrayan işçi tazminat alabilir mi?İşçi çalışmaya devam ederken veya işten çıkartılırken ayrımcılığa uğrarsa, işverenden dört aya kadar ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı talep edebilir. Ayrıca uğradığı ayrımcılıktan dolayı yoksun bırakıldığı haklarını da işverenden isteyebilir.

