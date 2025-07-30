https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/30-yas-ustu-ogrencilere-mahkemeden-iyi-haber-ibbnin-ogrenci-indiriminde-yas-siniri-karari-iptal-1098239957.html

30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber: İBB'nin 'öğrenci indirimi'nde yaş sınırı kararı iptal edildi

30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber: İBB'nin 'öğrenci indirimi'nde yaş sınırı kararı iptal edildi

Sputnik Türkiye

İBB'nin 30 yaşından gün almış öğrencilere toplu taşımada indirimi kaldıran kararı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T10:53+0300

2025-07-30T10:53+0300

2025-07-30T10:53+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

idare mahkemesi

i̇bb meclisi

öğrenci

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İBB Meclisi tarafından 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirimlerini iptal eden karar mahkemeden döndü. İstanbul 2. İdare Mahkemesi bu kararı 'gerekçesiz ve adaletsiz' olduğunu belirterek iptal etti. Mahkemenin iptal kararıyla, 30 yaş üstü öğrenciler yeniden tam indirimli tarifeden faydalanabilecek.Yaşa dayalı ayrımcılıkİstanbul 2. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin 11 Temmuz 2024’te aldığı, 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarını yüzde 10’a düşüren kararı iptal etti. Karar, İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından açılan dava sonucunda alındı. Mahkeme, düzenlemenin "yaşa dayalı ayrımcılık içerdiği" ve "kamu yararı ile bireysel haklar arasında adil denge kurmadığı" gerekçesiyle hukuka aykırı olduğuna hükmetti.Bireysel haklar arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikteMahkeme kararında, İBB’nin ilgili kararında öğrencilerin eğitim seviyesi, öğrenim türü, gelir durumu gibi bireysel farkların dikkate alınmadığı ve sadece yaş kriterine göre toplu taşıma ücretlerinde kısıtlama yapıldığı vurgulandı. Kararda şu ifadeler yer aldı: "30 yaşından gün almış öğrencilerin yalnızca iş gücüne katılım oranı yüksekliği varsayımıyla farklı ücretlendirilmesi, kamu yararı ile bireysel haklar arasında adil dengeyi zedeleyici niteliktedir."Ne olmuştu?İBB Meclisi, Temmuz 2024’te aldığı kararla 30 yaşından gün alan öğrencilere İstanbulkart indiriminin yüzde 10’a düşürülmesini kabul etmişti. Uygulama, kamuoyunda tepki çekerken yargıya taşınmıştı. Mahkemenin iptal kararıyla, 30 yaş üstü öğrenciler yeniden tam indirimli tarifeden faydalanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/metrobuste-dogan-bebek-omur-boyu-ucretsiz-istanbulkart-sahibi-oldu-1089311408.html

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