Bungalovda gizli kamerayla izleme davasında 2 sanık tahliye edildi
Bungalovda gizli kamerayla izleme davasında 2 sanık tahliye edildi
03.09.2025
Sapanca'daki bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar H.K. ve T.S, müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık H.K, önceki beyanlarını tekrar etti. Kamera meselesini olaydan bir gün sonra öğrendiğini belirten H.K. şunları söyledi:'Bu ampulü fantezi amacıyla müşterilerden biri de getirmiş ve unutmuş olabilir'Sanık T.S. ise işletmenin finansörü olduğunu dile getirdi. "Olayla tek alakam, ampulde bulunan parmak izimdir." diyen T.S, şunları beyan etti.Müşteki M.K, kendilerinden özür dilenmediğini dile getirerek, mağdur ve şikayetçi olduklarını söyledi.'Kırmızı ışık yanıp sönüyordu biz oradayken ışık tamamen söndü'Tanık emniyet görevlisi R.E, ihbar üzerine bölgeye gittiklerini ifade ederek "Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü" dedi. Tanık emniyet personeli F.S. ve B.A. da ampulde kırmızı ya da mora benzer ışık gördüklerini dile getirdi. Söz verilen sanık avukatları, tanık beyanlarından aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunmaları, ivedi delillerin toplanmış olması, ceza miktarı ve alt sınırı dikkate alındığında tahliyelerini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Hakim, sanıkların tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Bungalovda gizli kamerayla izleme davasında 2 sanık tahliye edildi

23:45 03.09.2025
© AABungalov otel
Bungalov otel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AA
Abone ol
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki ortaya çıkan bungolavda kamera skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.
Sapanca'daki bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar H.K. ve T.S, müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.
Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık H.K, önceki beyanlarını tekrar etti.
Kamera meselesini olaydan bir gün sonra öğrendiğini belirten H.K. şunları söyledi:

"Telefonu kendi rızamla polislere teslim ettim, veri silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kendim teslim oldum, kaçmaya bile teşebbüs etmedim. Bu sebeple tahliyemi talep ederim."

'Bu ampulü fantezi amacıyla müşterilerden biri de getirmiş ve unutmuş olabilir'

Sanık T.S. ise işletmenin finansörü olduğunu dile getirdi. "Olayla tek alakam, ampulde bulunan parmak izimdir." diyen T.S, şunları beyan etti.

"İşletmede bulunan tüm ampullerde, taşlarda parmak izimin olması normaldir. Ampulü diğer ampullerden farklı olarak görmediğim için çekmeceye koyduğumu hatırlıyorum, burada bir sürü ampul vardı. Bu olayla hiçbir alakam olmadığı halde mağdur edildim. Beraatimi talep ediyorum. Müştekiler, bungalova geldiğinde sanık H.K, o an yan bungalovla ilgileniyordu, İstanbul'da değildi. Bazı şeyleri tam hatırlayamadığım için İstanbul'da demiştim. Bu ampul tekrar yerine nasıl takıldı bilmiyorum, bizim dışımızda görevliler de girip çıkardı. Ayrıca bu ampulü fantezi amacıyla müşterilerden biri de getirmiş ve unutmuş olabilir."

Müşteki M.K, kendilerinden özür dilenmediğini dile getirerek, mağdur ve şikayetçi olduklarını söyledi.

'Kırmızı ışık yanıp sönüyordu biz oradayken ışık tamamen söndü'

Tanık emniyet görevlisi R.E, ihbar üzerine bölgeye gittiklerini ifade ederek "Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü" dedi.
Tanık emniyet personeli F.S. ve B.A. da ampulde kırmızı ya da mora benzer ışık gördüklerini dile getirdi.
Söz verilen sanık avukatları, tanık beyanlarından aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunmaları, ivedi delillerin toplanmış olması, ceza miktarı ve alt sınırı dikkate alındığında tahliyelerini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Hakim, sanıkların tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
