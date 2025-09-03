https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/bungalovda-gizli-kamerayla-izleme-davasinda-2-sanik-tahliye-edildi-1099079800.html

Bungalovda gizli kamerayla izleme davasında 2 sanık tahliye edildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki ortaya çıkan bungolavda kamera skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Sapanca'daki bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar H.K. ve T.S, müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık H.K, önceki beyanlarını tekrar etti. Kamera meselesini olaydan bir gün sonra öğrendiğini belirten H.K. şunları söyledi:'Bu ampulü fantezi amacıyla müşterilerden biri de getirmiş ve unutmuş olabilir'Sanık T.S. ise işletmenin finansörü olduğunu dile getirdi. "Olayla tek alakam, ampulde bulunan parmak izimdir." diyen T.S, şunları beyan etti.Müşteki M.K, kendilerinden özür dilenmediğini dile getirerek, mağdur ve şikayetçi olduklarını söyledi.'Kırmızı ışık yanıp sönüyordu biz oradayken ışık tamamen söndü'Tanık emniyet görevlisi R.E, ihbar üzerine bölgeye gittiklerini ifade ederek "Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü" dedi. Tanık emniyet personeli F.S. ve B.A. da ampulde kırmızı ya da mora benzer ışık gördüklerini dile getirdi. Söz verilen sanık avukatları, tanık beyanlarından aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunmaları, ivedi delillerin toplanmış olması, ceza miktarı ve alt sınırı dikkate alındığında tahliyelerini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Hakim, sanıkların tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

