Bolu’da bir aracın yakıt deposundan yayılan koku 9 polisi hastanelik etti: 4’ü taburcu oldu, 2'si yoğun bakımda
Bolu’da bir aracın yakıt deposundan yayılan koku 9 polisi hastanelik etti: 4’ü taburcu oldu, 2'si yoğun bakımda
13:02 03.09.2025 (güncellendi: 13:04 03.09.2025)
Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda durdurulan yabancı plakalı bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceleyen 9 polis, yoğun kokudan etkilendi. Polislerden 4’ü taburcu edilirken, 2’si tedbir amaçlı yoğun bakımda gözlem altında tutuluyor. Valilik, olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını duyurdu.
Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde yaptıkları uygulamada yabancı plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, benzin deposunda şüpheli madde tespit edildi.
Kokudan etkilenen polisler hastaneye kaldırıldı
İnceleme sırasında şüpheli maddenin yaydığı kokudan 9 polis memuru etkilendi. Polisler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda gözetim altında olanlar var
Valilik açıklamasında, 2 polisin hayati tehlikesi olmamakla birlikte yoğun bakımda tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu bildirildi. Ayrıca 3 polis serviste, 3 polis ayakta tedavi edildi.
Taburcu edilen polis sayısı arttı
Olay sonrası ilk etapta 1 polis taburcu edildi. Daha sonra 3 polisin daha tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Böylece taburcu edilen polis sayısı 4’e yükseldi.
Bolu Valiliği, olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Ayrıca yakıt deposunda bulunan şüpheli maddenin ne olduğunun belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.