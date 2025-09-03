https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/boluda-yakit-deposundan-yayilan-supheli-madde-kokusu-9-polisi-hastanelik-etti-1099058446.html

Bolu'da bir aracın yakıt deposundan yayılan koku 9 polisi hastanelik etti: 4'ü taburcu oldu, 2'si yoğun bakımda

Bolu’da bir aracın yakıt deposundan yayılan koku 9 polisi hastanelik etti: 4’ü taburcu oldu, 2'si yoğun bakımda

Sputnik Türkiye

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yabancı plakalı bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceleyen 9 polis, yoğun kokudan etkilendi.

türki̇ye

polis

bolu

bolu valiliği

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde yaptıkları uygulamada yabancı plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, benzin deposunda şüpheli madde tespit edildi.Kokudan etkilenen polisler hastaneye kaldırıldıİnceleme sırasında şüpheli maddenin yaydığı kokudan 9 polis memuru etkilendi. Polisler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yoğun bakımda gözetim altında olanlar varValilik açıklamasında, 2 polisin hayati tehlikesi olmamakla birlikte yoğun bakımda tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu bildirildi. Ayrıca 3 polis serviste, 3 polis ayakta tedavi edildi.Taburcu edilen polis sayısı arttıOlay sonrası ilk etapta 1 polis taburcu edildi. Daha sonra 3 polisin daha tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Böylece taburcu edilen polis sayısı 4’e yükseldi.Soruşturma sürüyorBolu Valiliği, olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Ayrıca yakıt deposunda bulunan şüpheli maddenin ne olduğunun belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

türki̇ye

bolu

