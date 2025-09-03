Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/boluda-yakit-deposundan-yayilan-supheli-madde-kokusu-9-polisi-hastanelik-etti-1099058446.html
Bolu’da bir aracın yakıt deposundan yayılan koku 9 polisi hastanelik etti: 4’ü taburcu oldu, 2'si yoğun bakımda
Bolu’da bir aracın yakıt deposundan yayılan koku 9 polisi hastanelik etti: 4’ü taburcu oldu, 2'si yoğun bakımda
Sputnik Türkiye
Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda durdurulan yabancı plakalı bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceleyen 9 polis, yoğun kokudan etkilendi. Polislerden 4’ü... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T13:02+0300
2025-09-03T13:04+0300
türki̇ye
polis
bolu
bolu valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099058814_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72aaac593642e6d02eb300561831c98.jpg
Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde yaptıkları uygulamada yabancı plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, benzin deposunda şüpheli madde tespit edildi.Kokudan etkilenen polisler hastaneye kaldırıldıİnceleme sırasında şüpheli maddenin yaydığı kokudan 9 polis memuru etkilendi. Polisler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yoğun bakımda gözetim altında olanlar varValilik açıklamasında, 2 polisin hayati tehlikesi olmamakla birlikte yoğun bakımda tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu bildirildi. Ayrıca 3 polis serviste, 3 polis ayakta tedavi edildi.Taburcu edilen polis sayısı arttıOlay sonrası ilk etapta 1 polis taburcu edildi. Daha sonra 3 polisin daha tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Böylece taburcu edilen polis sayısı 4’e yükseldi.Soruşturma sürüyorBolu Valiliği, olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Ayrıca yakıt deposunda bulunan şüpheli maddenin ne olduğunun belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/pasifikte-cifte-tehlike-kiko-kasirgasi-ve-dev-tropik-firtina-lorena-ayni-anda-gucleniyor-1099051828.html
türki̇ye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099058814_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06f22d410eb5bd519abcaf84b781ff18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polis, bolu, bolu valiliği
polis, bolu, bolu valiliği

Bolu’da bir aracın yakıt deposundan yayılan koku 9 polisi hastanelik etti: 4’ü taburcu oldu, 2'si yoğun bakımda

13:02 03.09.2025 (güncellendi: 13:04 03.09.2025)
© AABolu’da yakıt deposundan yayılan şüpheli madde kokusu 9 polisi hastanelik etti
Bolu’da yakıt deposundan yayılan şüpheli madde kokusu 9 polisi hastanelik etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AA
Abone ol
Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda durdurulan yabancı plakalı bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceleyen 9 polis, yoğun kokudan etkilendi. Polislerden 4’ü taburcu edilirken, 2’si tedbir amaçlı yoğun bakımda gözlem altında tutuluyor. Valilik, olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını duyurdu.
Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde yaptıkları uygulamada yabancı plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, benzin deposunda şüpheli madde tespit edildi.

Kokudan etkilenen polisler hastaneye kaldırıldı

İnceleme sırasında şüpheli maddenin yaydığı kokudan 9 polis memuru etkilendi. Polisler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda gözetim altında olanlar var

Valilik açıklamasında, 2 polisin hayati tehlikesi olmamakla birlikte yoğun bakımda tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu bildirildi. Ayrıca 3 polis serviste, 3 polis ayakta tedavi edildi.

Taburcu edilen polis sayısı arttı

Olay sonrası ilk etapta 1 polis taburcu edildi. Daha sonra 3 polisin daha tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Böylece taburcu edilen polis sayısı 4’e yükseldi.

Soruşturma sürüyor

Bolu Valiliği, olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Ayrıca yakıt deposunda bulunan şüpheli maddenin ne olduğunun belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
DÜNYA
Pasifik’te çifte tehlike, Meksika'yı alarma geçirdi: Kiko kasırgası ve dev tropik fırtına Lorena aynı anda güçleniyor
11:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала