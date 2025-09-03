https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/bakan-simsek-agustos-ayi-enflasyon-verilerini-degerlendirdi-dezenflasyon-sureci-kesintisiz-devam-1099060802.html

Bakan Şimşek, ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi: 'Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplin ve yapısal adımların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

Ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğünü belirtti. Bakan Şimşek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.Fiyat istikrarı vurgusu yaptıSosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ağustosta yıllık enflasyonun geçen yılın mayıs ayına göre 42.5 puan gerileyerek yüzde 33'ün altına indiğini dile getiren Bakan Şimşek, "Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi. Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu.Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

