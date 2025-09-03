https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/ayi-okan-dunya-gundemine-girdi-mr-cihazinda-insan-gibi-yatiyordu-1099075987.html

Ayı Okan dünya gündemine girdi: ‘MR cihazında insan gibi yatıyordu’

Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 'Okan' isimli 3 yaşındaki ayının tedavi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu, uluslararası medyada da... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

3 yaşındaki ayı Okan’ın MR ve tedavi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde rahatsızlanması üzerine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesine götürülen ayının gaz sıkışmasından dolayı fenalaştığı, sonuçlarının ise temiz çıktığı açıklandı. Ayı Okan'ın sedyede uzandığı, serum aldığı ve MR’a girdiği anlar ise milyonlarca kişi tarafından izlendi.Ayı Okan dünya medyasının da dikkatini çektiTelevizyondan haberi izleyen bir Japon ziyaretçi, “MR cihazında insan gibi yatıyordu, çok dikkatimizi çekti. Japonlar böyle hayvan haberlerini çok seviyor” dedi.

