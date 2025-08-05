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Hayvanat bahçesinden çağrı: 'Yırtıcı hayvanları beslemek için 'küçük evcil hayvanlarınızı' bağışlayabilirsiniz'
Hayvanat bahçesinden çağrı: 'Yırtıcı hayvanları beslemek için 'küçük evcil hayvanlarınızı' bağışlayabilirsiniz'
Sputnik Türkiye
Danimarka'da bulunan bir hayvanat bahçesi, yırtıcı hayvanları beslemek için 'evcil hayvan bağışı duyurusu' yaptı. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T01:08+0300
2025-08-05T01:08+0300
yaşam
danimarka
hayvanat bahçesi
evcil hayvan
bağış
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Danimarka'da bir hayvanat bahçesi, vatandaşların Avrupa vaşağı gibi yırtıcı hayvanları beslemek için 'küçük evcil hayvanlarını' bağışlayabileceklerini duyurdu.Duyuruda, 'küçük evcil hayvan' olarak tanımlanan tavuk, tavşan ve gine domuzu (ginepig) gibi canlıların, yırtıcıların beslenmesinin önemli bölümünü oluşturduğu, bunun özellikle de 'doğal ortamında avladığı hayvanları arayan Avrupa vaşağı' için geçerli olduğu belirtildi.'Nazikçe uyutulup yiyecek olarak kullanılacak'İnsanların hayvanat bahçesine evcil hayvan bağışlayabilecekleri aktarılan duyuruda, "Çeşitli nedenlerle uzaklaştırılması gereken sağlıklı bir hayvanınız varsa, onu bize bağışlayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.Duyuruda, 'bağışlanan hayvanların' eğitimli personel tarafından 'nazikçe uyutulacağı' ve ardından yiyecek olarak kullanılacağı vurgulanırken, "Böylece hiçbir şey israf olmaz ve yırtıcı hayvanlarımızın doğal davranışlarını, beslenmesini ve refahını sağlarız." ifadeleri yer aldı.At bağışlayana vergi indirimiÖte yandan, hayvanat bahçesinin internet sitesinde yapılan bir duyuruda canlı atların da yırtıcıları beslemek için bağışlanabileceği belirtildi.Duyuruda, 147 santimetreden kısa ve sağlıklı atların hayvanat bahçesine bağışlanması durumunda atın değeri üzerinden sahibine vergi indirimi sağlanabileceği aktarıldı.
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danimarka, hayvanat bahçesi, evcil hayvan, bağış
danimarka, hayvanat bahçesi, evcil hayvan, bağış

Hayvanat bahçesinden çağrı: 'Yırtıcı hayvanları beslemek için 'küçük evcil hayvanlarınızı' bağışlayabilirsiniz'

01:08 05.08.2025
© AP Photo / JAY SAILORSBeyaz tavşan, tavşan
Beyaz tavşan, tavşan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / JAY SAILORS
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Danimarka'da bulunan bir hayvanat bahçesi, yırtıcı hayvanları beslemek için 'evcil hayvan bağışı duyurusu' yaptı.
Danimarka'da bir hayvanat bahçesi, vatandaşların Avrupa vaşağı gibi yırtıcı hayvanları beslemek için 'küçük evcil hayvanlarını' bağışlayabileceklerini duyurdu.
Duyuruda, 'küçük evcil hayvan' olarak tanımlanan tavuk, tavşan ve gine domuzu (ginepig) gibi canlıların, yırtıcıların beslenmesinin önemli bölümünü oluşturduğu, bunun özellikle de 'doğal ortamında avladığı hayvanları arayan Avrupa vaşağı' için geçerli olduğu belirtildi.

'Nazikçe uyutulup yiyecek olarak kullanılacak'

İnsanların hayvanat bahçesine evcil hayvan bağışlayabilecekleri aktarılan duyuruda, "Çeşitli nedenlerle uzaklaştırılması gereken sağlıklı bir hayvanınız varsa, onu bize bağışlayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.
Duyuruda, 'bağışlanan hayvanların' eğitimli personel tarafından 'nazikçe uyutulacağı' ve ardından yiyecek olarak kullanılacağı vurgulanırken, "Böylece hiçbir şey israf olmaz ve yırtıcı hayvanlarımızın doğal davranışlarını, beslenmesini ve refahını sağlarız." ifadeleri yer aldı.

At bağışlayana vergi indirimi

Öte yandan, hayvanat bahçesinin internet sitesinde yapılan bir duyuruda canlı atların da yırtıcıları beslemek için bağışlanabileceği belirtildi.
Duyuruda, 147 santimetreden kısa ve sağlıklı atların hayvanat bahçesine bağışlanması durumunda atın değeri üzerinden sahibine vergi indirimi sağlanabileceği aktarıldı.
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