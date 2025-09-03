https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/araba-tutmasiyla-basa-cikmak-icin-surpriz-bir-yol-kesfedildi-1099051215.html

'Araba tutmasıyla' başa çıkmak için sürpriz bir yol keşfedildi

Bilim insanları mide bulantısı olarak da baş gösteren ve 'araba tutması' olarak bilinen durum için basit bir çözüm geliştirdi. Detaylar haberimizde...

Yol tutmasına karşı en tavsiye edilen yöntemlek ufka bakmak veya kağıt torbaya nefes almak olsa da bu yöntemlerin işe yarayıp yaramadığı ya da sadece birer söylenti mi olduğu net değil. Ancak yeni bir çalışma, yol tutması belirtilerini yarı yarıya azaltabilecek şaşırtıcı derecede basit bir çözüm ortaya koydu: Doğru müzik türü. Çin'deki Southwest Üniversitesi’nden Dr. Qizong Yue, "Yol tutması, birçok bireyin seyahat deneyimini önemli ölçüde bozuyor ve mevcut farmakolojik tedaviler genellikle uyuşukluk gibi yan etkiler taşıyor. Müzik ise düşük maliyetli ve kişiselleştirilmiş yöntem sunuyor" dedi. Nasıl bir şarkı seçmelisiniz? Peki, Pharrell'in neşeli 'Happy' isimli şarkısını mı, Adele'in duygusal 'Someone Like You'sunu mu, yoksa Whitney Houston'ın klasik 'I Will Always Love You' şarkısını mı seçmelisiniz? Özel olarak tasarlanmış bir sürüş simülatörü kullanan araştırmacılar, 'araba tutması' yaşayan 30 katılımcıda farklı müzik türleri çalarak iyileşme süreçlerini gözlemledi. Sonuçlar, neşeli müziğin yol tutmasını yüzde 57.3 oranında azalttığını gösterdi. Hemen ardından, yumuşak müzik yüzde 56.7 oranında rahatlama sağladı. Tutkulu müzik, belirtileri yüzde 48.3 oranında hafifletirken, hüzünlü müzik dinleyenlerin belirtileri, hiçbir şey yapmamaya kıyasla daha az etkili oldu. Hiç müzik dinlemeyen kontrol grubu, belirtilerde yüzde 43.3'lük bir azalma bildirirken, hüzünlü müzik dinleyenler yalnızca yüzde 40'lık bir rahatlama hissetti. Dr. Yue, bulgular sonucunda şu tavsiyeyi verdi: Müzik neden işe yarıyor? Araştırmacılar, yumuşak müziğin insanları rahatlattığını ve yol tutmasını kötüleştiren gerginliği azalttığını düşünüyor. Neşeli müzik ise beynin ödül sistemlerini harekete geçirerek dikkati dağıtabilir.Öte yandan, hüzünlü müzik olumsuz duyguları artırarak rahatsızlığı daha da kötüleştirebilir. Frontiers in Human Neuroscience dergisinde yayınlanan bu bulgular, hava veya deniz yolculuklarında yaşanan tutmalara da uygulanabilir görünüyor. Beyin aktivitesinde yeni ipuçları Çalışma kapsamında, katılımcılar elektroensefalogram (EEG) başlıkları takarak beyin aktivitelerindeki yol tutmasıyla ilişkili sinyalleri tespit etmeye çalıştı. Araştırmacılar, yol tutması bildirildiğinde beynin oksipital lobunda değişiklikler gözlemledi.Bu bulgu, ileride yol tutmasının gerçek zamanlı ve nicel olarak takip edilebileceği bir yönteme dönüştürülebilir.

