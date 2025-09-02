https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/bakanlik-ifsa-etti-gazli-icecekten-ilac-etken-maddesi-cikti-1099031210.html
Bakanlık ifşa etti: Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı
Bakanlık ifşa etti: Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine yeni ürünler eklendi. Gazlı içecekten 'ilaç etken maddesi' çıktı. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T16:49+0300
2025-09-02T16:49+0300
2025-09-02T16:51+0300
sağlik
tarım ve orman bakanlığı
sağlıksız yiyecek
ilaç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098584307_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1a55f10b26732f47e753a55eebe06214.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığına zararlı ürünleri ifşa etti. Bakanlığın son açıkladığı listede ilaç etken maddesi tespit edilen gazlı içecekler de yer aldı. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine göre, gazlı içecekler, bitkisel macun ve baharatta ilaç ve boya kullanıldığı ortaya çıktı.Hangi markalarda ilaç etken madde çıktı?Bakanlığın listesine göre, Okkas Gıda tarafından üretilen Diblong marka ginseng macunun içinde olmaması gereken bir ilaç olduğu tespit edildi. Pelmur Gıda tarafından üretilen Fx Lady Man Slim Plus markasının Powdre Tea soğuk içeceğinde de ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi. Yine Okkas Gıda tarafından üretilen Vigro Ginseg Drink markasının tutti frutti aromalı içeceğinde de ilaç etken maddesine rastlandı. Aynı firma tarafından üretilen The Brouzzer adlı markanın karışık meyve aromalı gazlı içeceğinde ve Vigro for Men markasının ginseng içeceğinde ilaç etken maddesine rastlanıldı. Baharatta boya çıktı Danacı Koç Gıda tarafından üretilen Harmanlı marka tatlı toz biber de ise 'Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti' yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/abdden-sonra-meksikada-da-et-yiyen-parazit-alarmi-verildi-vakalar-yuzde-53-artti-insanlara-da-1098898876.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098584307_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_a0ec3af1873605f910efea562fff28c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tarım ve orman bakanlığı, sağlıksız yiyecek, ilaç
tarım ve orman bakanlığı, sağlıksız yiyecek, ilaç
Bakanlık ifşa etti: Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı
16:49 02.09.2025 (güncellendi: 16:51 02.09.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine yeni ürünler eklendi. Gazlı içecekten 'ilaç etken maddesi' çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığına zararlı ürünleri ifşa etti. Bakanlığın son açıkladığı listede ilaç etken maddesi tespit edilen gazlı içecekler de yer aldı.
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine göre, gazlı içecekler, bitkisel macun ve baharatta ilaç ve boya kullanıldığı ortaya çıktı.
Hangi markalarda ilaç etken madde çıktı?
Bakanlığın listesine göre, Okkas Gıda tarafından üretilen Diblong marka ginseng macunun içinde olmaması gereken bir ilaç olduğu tespit edildi.
Pelmur Gıda tarafından üretilen Fx Lady Man Slim Plus markasının Powdre Tea soğuk içeceğinde de ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi.
Yine Okkas Gıda tarafından üretilen Vigro Ginseg Drink markasının tutti frutti aromalı içeceğinde de ilaç etken maddesine rastlandı. Aynı firma tarafından üretilen The Brouzzer adlı markanın karışık meyve aromalı gazlı içeceğinde ve Vigro for Men markasının ginseng içeceğinde ilaç etken maddesine rastlanıldı.
Danacı Koç Gıda tarafından üretilen Harmanlı marka tatlı toz biber de ise 'Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti' yapıldı.