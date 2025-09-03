https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/rusya-ve-cinin-en-buyuk-silahlari-1099070421.html
Rusya ve Çin'in en büyük silahları
Bugün Pekin'de, militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle geniş çaplı bir geçit töreni... 03.09.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 kıtadan liderlerin katıldığı törenin ana konuğu olarak yer aldı.Sputnik, bu görkemli askeri geçit töreni ışığında Rusya ve Çin'in en güçlü silahlarını infografiklerle karşılaştırdı.
2025
Bugün Pekin'de, militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle geniş çaplı bir geçit töreni düzenlendi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 kıtadan liderlerin katıldığı törenin ana konuğu olarak yer aldı.
Sputnik, bu görkemli askeri geçit töreni ışığında Rusya ve Çin'in en güçlü silahlarını infografiklerle karşılaştırdı.