https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/rusya-ve-cinin-en-buyuk-silahlari-1099070421.html

Rusya ve Çin'in en büyük silahları

Rusya ve Çin'in en büyük silahları

Sputnik Türkiye

Bugün Pekin'de, militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle geniş çaplı bir geçit töreni... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 kıtadan liderlerin katıldığı törenin ana konuğu olarak yer aldı.Sputnik, bu görkemli askeri geçit töreni ışığında Rusya ve Çin'in en güçlü silahlarını infografiklerle karşılaştırdı.

