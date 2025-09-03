Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/rusya-ve-cinin-en-buyuk-silahlari-1099070421.html
Rusya ve Çin'in en büyük silahları
Rusya ve Çin'in en büyük silahları
Sputnik Türkiye
Bugün Pekin'de, militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle geniş çaplı bir geçit töreni... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T16:25+0300
2025-09-03T16:25+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
rusya
çin
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099070230_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_288b7fa229cab203ebea78f2bb23a678.png
Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 kıtadan liderlerin katıldığı törenin ana konuğu olarak yer aldı.Sputnik, bu görkemli askeri geçit töreni ışığında Rusya ve Çin'in en güçlü silahlarını infografiklerle karşılaştırdı.
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099070230_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_541cc83ff2c5431e14d0988148281d05.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇nfografi̇k, rusya, çin, silah, инфографика
i̇nfografi̇k, rusya, çin, silah, инфографика

Rusya ve Çin'in en büyük silahları

16:25 03.09.2025
Abone ol
Bugün Pekin'de, militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle geniş çaplı bir geçit töreni düzenlendi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 kıtadan liderlerin katıldığı törenin ana konuğu olarak yer aldı.
Sputnik, bu görkemli askeri geçit töreni ışığında Rusya ve Çin'in en güçlü silahlarını infografiklerle karşılaştırdı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала