https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/afganistandaki-depremde-olu-sayisi-bin-450yi-gecti-1099072218.html
Afganistan'daki depremde ölü sayısı bin 450'yi geçti
Afganistan'daki depremde ölü sayısı bin 450'yi geçti
Sputnik Türkiye
Afganistan’ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı bin 457’ye, yaralı sayısı 3 bin 394’e yükseldi. Kunar, Laghman ve Nangarhar... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T16:30+0300
2025-09-03T16:30+0300
2025-09-03T16:31+0300
afganistan
dünya
kunar
nangarhar
asya & pasifik
deprem
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/17/1057810810_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a777b26d5db1d862eb510793d4b8c1ef.jpg
Afganistan’ın doğusunda Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, resmi verilere göre en az bin 457 kişinin ölümüne yol açtı. 3 bin 394 kişi yaralandı, binlerce ev yıkıldı. Deprem, Kunar, Laghman ve Nangarhar eyaletlerinde hissedildi, ardından beş artçı sarsıntı kaydedildi.Binlerce ev yerle bir olduAfganistan Dini Lideri’nin Basın Sözcüsü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, X hesabından yaptığı açıklamada, bölgede en az 6.782 evin yıkıldığını duyurdu. Köylerin tamamen haritadan silindiği belirtilirken, birçok bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı bildirildi.Sağlık sistemi çökme noktasındaDepremin, yıllardır süren çatışmalar, yoksulluk ve doğal afetler nedeniyle zaten zayıf olan Afganistan sağlık sistemini daha da zorladığı kaydedildi. Yaralıların çoğu kırsal bölgelerde yaşıyor ve hastanelere erişim imkânı sınırlı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/miting-cikisi-kanli-saldiri-13-olu-30-yarali-1099069189.html
afganistan
kunar
nangarhar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/17/1057810810_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_98146daf95481b9931d47a05be5c23c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afganistan, kunar, nangarhar, asya & pasifik, deprem, deprem
afganistan, kunar, nangarhar, asya & pasifik, deprem, deprem
Afganistan'daki depremde ölü sayısı bin 450'yi geçti
16:30 03.09.2025 (güncellendi: 16:31 03.09.2025)
Afganistan’ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı bin 457’ye, yaralı sayısı 3 bin 394’e yükseldi. Kunar, Laghman ve Nangarhar eyaletlerini vuran deprem, binlerce evi yıktı. Zaten yoksulluk ve çatışmalarla zayıflamış olan sağlık sistemi felaket karşısında alarm veriyor.
Afganistan’ın doğusunda Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, resmi verilere göre en az bin 457 kişinin ölümüne yol açtı. 3 bin 394 kişi yaralandı, binlerce ev yıkıldı. Deprem, Kunar, Laghman ve Nangarhar eyaletlerinde hissedildi, ardından beş artçı sarsıntı kaydedildi.
Binlerce ev yerle bir oldu
Afganistan
Dini Lideri’nin Basın Sözcüsü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat
, X hesabından yaptığı açıklamada, bölgede en az 6.782 evin yıkıldığını
duyurdu. Köylerin tamamen haritadan silindiği belirtilirken, birçok bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı bildirildi.
Sağlık sistemi çökme noktasında
Depremin, yıllardır süren çatışmalar, yoksulluk ve doğal afetler nedeniyle zaten zayıf olan Afganistan sağlık sistemini daha da zorladığı kaydedildi. Yaralıların çoğu kırsal bölgelerde yaşıyor ve hastanelere erişim imkânı sınırlı.