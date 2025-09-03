https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/afganistandaki-depremde-olu-sayisi-bin-450yi-gecti-1099072218.html

Afganistan'daki depremde ölü sayısı bin 450'yi geçti

Afganistan'daki depremde ölü sayısı bin 450'yi geçti

Sputnik Türkiye

Afganistan’ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı bin 457’ye, yaralı sayısı 3 bin 394’e yükseldi. Kunar, Laghman ve Nangarhar... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T16:30+0300

2025-09-03T16:30+0300

2025-09-03T16:31+0300

afganistan

dünya

kunar

nangarhar

asya & pasifik

deprem

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/17/1057810810_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a777b26d5db1d862eb510793d4b8c1ef.jpg

Afganistan’ın doğusunda Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, resmi verilere göre en az bin 457 kişinin ölümüne yol açtı. 3 bin 394 kişi yaralandı, binlerce ev yıkıldı. Deprem, Kunar, Laghman ve Nangarhar eyaletlerinde hissedildi, ardından beş artçı sarsıntı kaydedildi.Binlerce ev yerle bir olduAfganistan Dini Lideri’nin Basın Sözcüsü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, X hesabından yaptığı açıklamada, bölgede en az 6.782 evin yıkıldığını duyurdu. Köylerin tamamen haritadan silindiği belirtilirken, birçok bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı bildirildi.Sağlık sistemi çökme noktasındaDepremin, yıllardır süren çatışmalar, yoksulluk ve doğal afetler nedeniyle zaten zayıf olan Afganistan sağlık sistemini daha da zorladığı kaydedildi. Yaralıların çoğu kırsal bölgelerde yaşıyor ve hastanelere erişim imkânı sınırlı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/miting-cikisi-kanli-saldiri-13-olu-30-yarali-1099069189.html

afganistan

kunar

nangarhar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afganistan, kunar, nangarhar, asya & pasifik, deprem, deprem