Afganistan'daki depremde ölü sayısı bin 450'yi geçti
Afganistan'daki depremde ölü sayısı bin 450'yi geçti
Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı bin 457'ye, yaralı sayısı 3 bin 394'e yükseldi. Kunar, Laghman ve Nangarhar... 03.09.2025
Afganistan’ın doğusunda Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, resmi verilere göre en az bin 457 kişinin ölümüne yol açtı. 3 bin 394 kişi yaralandı, binlerce ev yıkıldı. Deprem, Kunar, Laghman ve Nangarhar eyaletlerinde hissedildi, ardından beş artçı sarsıntı kaydedildi.Binlerce ev yerle bir olduAfganistan Dini Lideri’nin Basın Sözcüsü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, X hesabından yaptığı açıklamada, bölgede en az 6.782 evin yıkıldığını duyurdu. Köylerin tamamen haritadan silindiği belirtilirken, birçok bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı bildirildi.Sağlık sistemi çökme noktasındaDepremin, yıllardır süren çatışmalar, yoksulluk ve doğal afetler nedeniyle zaten zayıf olan Afganistan sağlık sistemini daha da zorladığı kaydedildi. Yaralıların çoğu kırsal bölgelerde yaşıyor ve hastanelere erişim imkânı sınırlı.
Afganistan'daki depremde ölü sayısı bin 450'yi geçti

Afganistan’ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı bin 457’ye, yaralı sayısı 3 bin 394’e yükseldi. Kunar, Laghman ve Nangarhar eyaletlerini vuran deprem, binlerce evi yıktı. Zaten yoksulluk ve çatışmalarla zayıflamış olan sağlık sistemi felaket karşısında alarm veriyor.
Afganistan’ın doğusunda Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, resmi verilere göre en az bin 457 kişinin ölümüne yol açtı. 3 bin 394 kişi yaralandı, binlerce ev yıkıldı. Deprem, Kunar, Laghman ve Nangarhar eyaletlerinde hissedildi, ardından beş artçı sarsıntı kaydedildi.

Binlerce ev yerle bir oldu

Afganistan Dini Lideri’nin Basın Sözcüsü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, X hesabından yaptığı açıklamada, bölgede en az 6.782 evin yıkıldığını duyurdu. Köylerin tamamen haritadan silindiği belirtilirken, birçok bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı bildirildi.

Sağlık sistemi çökme noktasında

Depremin, yıllardır süren çatışmalar, yoksulluk ve doğal afetler nedeniyle zaten zayıf olan Afganistan sağlık sistemini daha da zorladığı kaydedildi. Yaralıların çoğu kırsal bölgelerde yaşıyor ve hastanelere erişim imkânı sınırlı.
