Abdülkadir Selvi: CHP’de hesaplar karıştı, yeni bir denklem ortaya çıktı
Abdülkadir Selvi: CHP’de hesaplar karıştı, yeni bir denklem ortaya çıktı
03.09.2025
CHP'de yaşananları bugünkü köşesinde değerlendiren gazeteci Abdülkadir Selvi "Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı olarak atandı. Gürsel Tekin görevi kabul ettiğini açıkladı. Böylece 15 Eylül’de yapılacak olan CHP’nin şaibeli Büyük Kurultayı’yla ilgili mahkemenin kararına da ışık tutacak yeni bir süreç başladı. CHP’de hesaplar karıştı. Yeni bir denklem ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. "Davayı açan CHP’li delegeler. Görevden alınanlar CHP İl Yönetimi. Göreve getirilenler yine CHP’liler" diyen Selvi, köşesinde şu ifadelere yer verdi:
08:04 03.09.2025
Hürriyet köşe yazarı ve Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'de yaşananları bugünkü köşesine taşıdı. Selvi "15 Eylül’de yapılacak olan CHP’nin şaibeli Büyük Kurultayı’yla ilgili mahkemenin kararına da ışık tutacak yeni bir süreç başladı. CHP’de hesaplar karıştı. Yeni bir denklem ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
CHP'de yaşananları bugünkü köşesinde değerlendiren gazeteci Abdülkadir Selvi "Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı olarak atandı. Gürsel Tekin görevi kabul ettiğini açıkladı. Böylece 15 Eylül’de yapılacak olan CHP’nin şaibeli Büyük Kurultayı’yla ilgili mahkemenin kararına da ışık tutacak yeni bir süreç başladı. CHP’de hesaplar karıştı. Yeni bir denklem ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
"Davayı açan CHP’li delegeler. Görevden alınanlar CHP İl Yönetimi. Göreve getirilenler yine CHP’liler" diyen Selvi, köşesinde şu ifadelere yer verdi:
"Kurultay iptal edilirse Kılıçdaroğlu atanmayacak demek ki. Onun yerine CHP’lilerden oluşan bir çağrı heyeti atanacak demektir. Ayrıca bu karar, 15 Eylül’de çıkacak olan kararın da bir provası niteliğinde. Özgür Özel kararı tanımayacaklarını söylemişti. Eylem yapacaklar. Ama bakalım sonuçta İstanbul İl Başkanlığı’nı devretmeyecekler mi?"

"CHP yönetimi karara tepki gösteriyor. Özgür Özel iktidarı suçluyor. Ancak CHP’lilerin şapkayı önlerine koyup düşünmeleri lazım. CHP, çok şey yaşadı. 12 Eylül darbesinden sonra kapatıldı. CHP kurultaylarında liste savaşları yaşandı. Ama CHP’nin hiçbir kurultayı delegelerin parayla satın alındığı, 150 bin lira ile 350 bin lira arasında paranın döndüğü, telefon ve tablet hediye edildiği, belediyelerde işe alma karşılığı delegelerin oy vermeye ikna edildiği, pavyon köşelerinde pazarlıkların yapıldığı iddiasıyla yönetimin görevden alınmasını ilk kez yaşıyor"

