Abdülkadir Selvi: CHP’de hesaplar karıştı, yeni bir denklem ortaya çıktı

Hürriyet köşe yazarı ve Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'de yaşananları bugünkü köşesine taşıdı. Selvi "15 Eylül’de yapılacak olan CHP’nin şaibeli Büyük... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

CHP'de yaşananları bugünkü köşesinde değerlendiren gazeteci Abdülkadir Selvi "Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı olarak atandı. Gürsel Tekin görevi kabul ettiğini açıkladı. Böylece 15 Eylül’de yapılacak olan CHP’nin şaibeli Büyük Kurultayı’yla ilgili mahkemenin kararına da ışık tutacak yeni bir süreç başladı. CHP’de hesaplar karıştı. Yeni bir denklem ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. "Davayı açan CHP’li delegeler. Görevden alınanlar CHP İl Yönetimi. Göreve getirilenler yine CHP’liler" diyen Selvi, köşesinde şu ifadelere yer verdi:

