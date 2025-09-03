https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/33-bin-sayfalik-jeffrey-epstein-dosyasi-yayimladi-yeni-bilgi-yok--1099045929.html
33 bin sayfalık Jeffrey Epstein dosyası yayımladı: ‘Yeni bilgi yok’
33 bin sayfalık Jeffrey Epstein dosyası yayımladı: ‘Yeni bilgi yok’
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin 33 bin sayfalık belge yayımladı. Dosyalarda uçuş kayıtları, cezaevi... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T09:36+0300
2025-09-03T09:36+0300
2025-09-03T09:36+0300
dünya
adalet bakanlığı
jeffrey epstein
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098715097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d673cd43368dc63619bd6231e0b4f27.jpg
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, cinsel istismar suçundan hüküm giymiş e 2019'da cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili 33 bin 295 sayfalık belgeyi kamuoyuna açıkladı. Belgelerde uçuş kayıtları, cezaevi güvenlik kamerası görüntüleri, mahkeme dosyaları, ses kayıtları ve e-postalar yer aldı.Belgeler yeni bilgi içermiyorKomite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, belgelerin yayınlanmasını emrettiğini ancak 'yeni bir bilgi içermediğini' kabul etti. Demokrat üyeler de benzer şekilde, dosyaların yüzde 97’sinin daha önce kamuya açık olduğunu ve beklenen 'müşteri listesi' ya da yeni kanıtların bulunmadığını söyledi.'Kayıp 1 dakika' yine dosyada yer almadıYayımlanan görüntüler arasında Epstein'in New York'taki hücresinin dışını gösteren 13 saatlik cezaevi kamerası kaydı da bulunuyor. Ancak, Epstein'in ölüm gecesi olduğu iddia edilen 'kayıp 1 dakika' yine dosyalarda yer almadı. Adalet Bakanlığı daha önce bu boşluğun cezaevi kamera sisteminin gece sıfırlanmasından kaynaklandığını açıklamıştı.Bunun yanında belgeler, 2006 yılında Epstein'in mağdurlarıyla yapılan bulanık yüzlü röportajları ve Florida'daki evinde yapılan polis aramalarının görüntülerini de içeriyor. Ayrıca ABD Gümrük ve Sınır Koruma kayıtlarında Epstein'in özel adasına yaptığı seyahatlere dair uçuş logları da dosyalar arasında yer aldı.Daha fazla bilgi açıklanması için baskı sürüyorDemokrat Temsilci Robert Garcia, belgelerin mağdurlar için şeffaflık sağlamadığını belirterek, “Bunu Amerikan halkı bir kandırmaca olarak görmemeli. Yeni bir şey yok” dedi. Demokrat Summer Lee ise yeni belgelerde sadece uçuş kayıtlarının dikkat çektiğini söyledi. Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında daha fazla belge açıklanması için baskı artarken, bazı isimler Adalet Bakanlığı’nın dosyaları tam olarak paylaşmadığını savundu. Cumhuriyetçi Thomas Massie, tüm Epstein belgelerinin 30 gün içinde yayımlanmasını zorunlu kılacak bir yasa teklifini Meclis’e sundu.Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve komite üyeleri, Epstein mağdurlarıyla kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Johnson, “Odalarda gözyaşları vardı” dedi. Demokrat Melanie Stansbury ise süreci 'epik boyutta bir örtbas' olarak tanımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/epsteinin-eski-kiz-arkadasi-ve-suc-ortagi-konustu-epstein-kendini-oldurmedi-1098787390.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098715097_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_609c49a8764da03a78cb013562e6f319.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adalet bakanlığı, jeffrey epstein
adalet bakanlığı, jeffrey epstein
33 bin sayfalık Jeffrey Epstein dosyası yayımladı: ‘Yeni bilgi yok’
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin 33 bin sayfalık belge yayımladı. Dosyalarda uçuş kayıtları, cezaevi görüntüleri ve polis raporları yer alırken, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar belgelerin büyük ölçüde zaten kamuya açık olduğunu belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, cinsel istismar suçundan hüküm giymiş e 2019'da cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili 33 bin 295 sayfalık belgeyi kamuoyuna açıkladı. Belgelerde uçuş kayıtları, cezaevi güvenlik kamerası görüntüleri, mahkeme dosyaları, ses kayıtları ve e-postalar yer aldı.
Belgeler yeni bilgi içermiyor
Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer,
belgelerin yayınlanmasını emrettiğini ancak 'yeni bir bilgi içermediğini' kabul etti. Demokrat üyeler de benzer şekilde, dosyaların yüzde 97’sinin
daha önce kamuya açık olduğunu ve beklenen 'müşteri listesi'
ya da yeni kanıtların bulunmadığını söyledi.
'Kayıp 1 dakika' yine dosyada yer almadı
Yayımlanan görüntüler arasında Epstein'in New York'taki hücresinin dışını gösteren 13 saatlik cezaevi kamerası kaydı
da bulunuyor. Ancak, Epstein'in ölüm gecesi olduğu iddia edilen 'kayıp 1 dakika'
yine dosyalarda yer almadı. Adalet Bakanlığı daha önce bu boşluğun cezaevi kamera sisteminin gece sıfırlanmasından kaynaklandığını açıklamıştı.
Bunun yanında belgeler, 2006 yılında Epstein'in mağdurlarıyla yapılan bulanık yüzlü röportajları ve Florida'daki evinde yapılan polis aramalarının görüntülerini de içeriyor. Ayrıca ABD Gümrük ve Sınır Koruma kayıtlarında Epstein'in özel adasına yaptığı seyahatlere dair uçuş logları da dosyalar arasında yer aldı.
Daha fazla bilgi açıklanması için baskı sürüyor
Demokrat Temsilci Robert Garcia, belgelerin mağdurlar için şeffaflık sağlamadığını belirterek, “Bunu Amerikan halkı bir kandırmaca olarak görmemeli. Yeni bir şey yok” dedi. Demokrat Summer Lee ise yeni belgelerde sadece uçuş kayıtlarının dikkat çektiğini söyledi.
Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında daha fazla belge açıklanması için baskı artarken, bazı isimler Adalet Bakanlığı’nın dosyaları tam olarak paylaşmadığını savundu. Cumhuriyetçi Thomas Massie, tüm Epstein belgelerinin 30 gün içinde yayımlanmasını zorunlu kılacak bir yasa teklifini Meclis’e sundu.
Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve komite üyeleri, Epstein mağdurlarıyla kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Johnson, “Odalarda gözyaşları vardı” dedi. Demokrat Melanie Stansbury ise süreci 'epik boyutta bir örtbas' olarak tanımladı.