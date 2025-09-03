Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
33 bin sayfalık Jeffrey Epstein dosyası yayımladı: 'Yeni bilgi yok'
33 bin sayfalık Jeffrey Epstein dosyası yayımladı: ‘Yeni bilgi yok’
Sputnik Türkiye
03.09.2025
dünya
adalet bakanlığı
jeffrey epstein
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, cinsel istismar suçundan hüküm giymiş e 2019'da cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili 33 bin 295 sayfalık belgeyi kamuoyuna açıkladı. Belgelerde uçuş kayıtları, cezaevi güvenlik kamerası görüntüleri, mahkeme dosyaları, ses kayıtları ve e-postalar yer aldı.Belgeler yeni bilgi içermiyorKomite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, belgelerin yayınlanmasını emrettiğini ancak 'yeni bir bilgi içermediğini' kabul etti. Demokrat üyeler de benzer şekilde, dosyaların yüzde 97’sinin daha önce kamuya açık olduğunu ve beklenen 'müşteri listesi' ya da yeni kanıtların bulunmadığını söyledi.'Kayıp 1 dakika' yine dosyada yer almadıYayımlanan görüntüler arasında Epstein'in New York'taki hücresinin dışını gösteren 13 saatlik cezaevi kamerası kaydı da bulunuyor. Ancak, Epstein'in ölüm gecesi olduğu iddia edilen 'kayıp 1 dakika' yine dosyalarda yer almadı. Adalet Bakanlığı daha önce bu boşluğun cezaevi kamera sisteminin gece sıfırlanmasından kaynaklandığını açıklamıştı.Bunun yanında belgeler, 2006 yılında Epstein'in mağdurlarıyla yapılan bulanık yüzlü röportajları ve Florida'daki evinde yapılan polis aramalarının görüntülerini de içeriyor. Ayrıca ABD Gümrük ve Sınır Koruma kayıtlarında Epstein'in özel adasına yaptığı seyahatlere dair uçuş logları da dosyalar arasında yer aldı.Daha fazla bilgi açıklanması için baskı sürüyorDemokrat Temsilci Robert Garcia, belgelerin mağdurlar için şeffaflık sağlamadığını belirterek, “Bunu Amerikan halkı bir kandırmaca olarak görmemeli. Yeni bir şey yok” dedi. Demokrat Summer Lee ise yeni belgelerde sadece uçuş kayıtlarının dikkat çektiğini söyledi. Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında daha fazla belge açıklanması için baskı artarken, bazı isimler Adalet Bakanlığı’nın dosyaları tam olarak paylaşmadığını savundu. Cumhuriyetçi Thomas Massie, tüm Epstein belgelerinin 30 gün içinde yayımlanmasını zorunlu kılacak bir yasa teklifini Meclis’e sundu.Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve komite üyeleri, Epstein mağdurlarıyla kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Johnson, “Odalarda gözyaşları vardı” dedi. Demokrat Melanie Stansbury ise süreci 'epik boyutta bir örtbas' olarak tanımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/epsteinin-eski-kiz-arkadasi-ve-suc-ortagi-konustu-epstein-kendini-oldurmedi-1098787390.html
SON HABERLER
33 bin sayfalık Jeffrey Epstein dosyası yayımladı: 'Yeni bilgi yok'

09:36 03.09.2025
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin 33 bin sayfalık belge yayımladı. Dosyalarda uçuş kayıtları, cezaevi görüntüleri ve polis raporları yer alırken, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar belgelerin büyük ölçüde zaten kamuya açık olduğunu belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, cinsel istismar suçundan hüküm giymiş e 2019'da cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili 33 bin 295 sayfalık belgeyi kamuoyuna açıkladı. Belgelerde uçuş kayıtları, cezaevi güvenlik kamerası görüntüleri, mahkeme dosyaları, ses kayıtları ve e-postalar yer aldı.

Belgeler yeni bilgi içermiyor

Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, belgelerin yayınlanmasını emrettiğini ancak 'yeni bir bilgi içermediğini' kabul etti. Demokrat üyeler de benzer şekilde, dosyaların yüzde 97’sinin daha önce kamuya açık olduğunu ve beklenen 'müşteri listesi' ya da yeni kanıtların bulunmadığını söyledi.

'Kayıp 1 dakika' yine dosyada yer almadı

Yayımlanan görüntüler arasında Epstein'in New York'taki hücresinin dışını gösteren 13 saatlik cezaevi kamerası kaydı da bulunuyor. Ancak, Epstein'in ölüm gecesi olduğu iddia edilen 'kayıp 1 dakika' yine dosyalarda yer almadı. Adalet Bakanlığı daha önce bu boşluğun cezaevi kamera sisteminin gece sıfırlanmasından kaynaklandığını açıklamıştı.
Bunun yanında belgeler, 2006 yılında Epstein'in mağdurlarıyla yapılan bulanık yüzlü röportajları ve Florida'daki evinde yapılan polis aramalarının görüntülerini de içeriyor. Ayrıca ABD Gümrük ve Sınır Koruma kayıtlarında Epstein'in özel adasına yaptığı seyahatlere dair uçuş logları da dosyalar arasında yer aldı.

Daha fazla bilgi açıklanması için baskı sürüyor

Demokrat Temsilci Robert Garcia, belgelerin mağdurlar için şeffaflık sağlamadığını belirterek, “Bunu Amerikan halkı bir kandırmaca olarak görmemeli. Yeni bir şey yok” dedi. Demokrat Summer Lee ise yeni belgelerde sadece uçuş kayıtlarının dikkat çektiğini söyledi.
Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında daha fazla belge açıklanması için baskı artarken, bazı isimler Adalet Bakanlığı’nın dosyaları tam olarak paylaşmadığını savundu. Cumhuriyetçi Thomas Massie, tüm Epstein belgelerinin 30 gün içinde yayımlanmasını zorunlu kılacak bir yasa teklifini Meclis’e sundu.
Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve komite üyeleri, Epstein mağdurlarıyla kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Johnson, “Odalarda gözyaşları vardı” dedi. Demokrat Melanie Stansbury ise süreci 'epik boyutta bir örtbas' olarak tanımladı.
DÜNYA
Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı konuştu: 'Epstein intihar etmedi'
23 Ağustos, 15:28
