Z kuşağının yeni flört modası: Shrekking nedir?
Z kuşağının yeni flört modası: Shrekking nedir?
02.09.2025
Neden tehlikeli?
Kavram ismini ünlü animasyon filmi Shrek’ten alan bu trend, internette farklı bir anlam kazanmış durumda. Shrekking, insanların bilerek daha az çekici veya daha az arzu edilen gördükleri kişilerle ilişki kurmaya çalışması anlamına geliyor. Amaç, dış görünüş yerine daha gerçek bir bağ kurmak. Kulağa masum gelse de sonuç çoğu zaman beklendiği gibi olmuyor. Bu tür ilişkiler, hayal kırıklığı ve pişmanlıkla sonlanabiliyor.
Shrekking, temelde bir “flört hiyerarşisi” fikrine dayanıyor. Yani insanlar görünüşe, statüye ya da algılanan değere göre bir sıralamaya konuyor. Bu yaklaşım, ilişkileri daha sağlıklı hale getirmek yerine tam tersine toksik bir zemine sürüklüyor. Çünkü biri toplumun çekicilik standartlarına uymuyor diye, onun daha iyi davranacağı garanti değil. Aynı şekilde, dış görünüşe göre daha alt sırada olmak, bir kişinin karakterini tanımlamıyor.
Sosyal medya platformlarında Shrekking hakkında paylaşımlar hızla yayılıyor. Özellikle gençler arasında mizahi bir dille kullanılan terim, aslında ilişkilerdeki beklenti ve gerçeklik arasındaki büyük farkı gözler önüne seriyor.