Oyuncu Burcu Binici canlı yayında bayıldı

Ünlü oyuncu Burcu Binici, bugün katıldığı canlı yayında baygınlık geçirdi. Binici, bilincini kaybederek yere düşerken stüdyoda kısa süreli panik yaşandı... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Bir televizyon programının konuğu olan oyuncu Burcu Binici aniden baygınlık geçirince stüdyoda kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. İzleyenler büyük korku yaşarken, ambulans ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan genç oyuncu daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Binici, "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi gerekli müdahaleyi yaptı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin" dedi.
00:24 02.09.2025 (güncellendi: 00:25 02.09.2025)
Ünlü oyuncu Burcu Binici, bugün katıldığı canlı yayında baygınlık geçirdi. Binici, bilincini kaybederek yere düşerken stüdyoda kısa süreli panik yaşandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Bir televizyon programının konuğu olan oyuncu Burcu Binici aniden baygınlık geçirince stüdyoda kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
İzleyenler büyük korku yaşarken, ambulans ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan genç oyuncu daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Binici, "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi gerekli müdahaleyi yaptı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin" dedi.