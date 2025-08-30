https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/abdnin-vize-iptalleri-filistin-devlet-baskani-abbasin-yani-sira-yaklasik-80-kisiyi-kapsiyor-1098932382.html

'ABD'nin vize iptalleri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişiyi kapsıyor'

'ABD'nin vize iptalleri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişiyi kapsıyor'

Sputnik Türkiye

ABD'nin Filistinlilere yönelik vize iptallerinin Filistin Devlet Başkanı Abbas olmak üzere yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığı belirtildi. 30.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-30T03:22+0300

2025-08-30T03:22+0300

2025-08-30T03:22+0300

dünya

abd

filistin kurtuluş örgütü (fkö)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

new york

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_2d6faa05e66dddf620efcae563c0fe40.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığının, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerinin iptal edildiği açıklamasının ardından vize iptali kararlarının yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığı belirtildi.Ayrıca, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi vizesini iptal ettiği Filistinli yetkililer arasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ta bulunuyor.ABD'den vize iptaliABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmiştiAçıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/israil-ordusu-gazze-sehrini-tehlikeli-savas-bolgesi-ilan-etti-1098917392.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, filistin kurtuluş örgütü (fkö), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, new york