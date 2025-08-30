https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/abdnin-vize-iptalleri-filistin-devlet-baskani-abbasin-yani-sira-yaklasik-80-kisiyi-kapsiyor-1098932382.html
'ABD'nin vize iptalleri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişiyi kapsıyor'
'ABD'nin vize iptalleri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişiyi kapsıyor'
ABD'nin Filistinlilere yönelik vize iptallerinin Filistin Devlet Başkanı Abbas olmak üzere yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığı belirtildi. 30.08.2025
ABD Dışişleri Bakanlığının, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerinin iptal edildiği açıklamasının ardından vize iptali kararlarının yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığı belirtildi.Ayrıca, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi vizesini iptal ettiği Filistinli yetkililer arasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ta bulunuyor.ABD'den vize iptaliABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmiştiAçıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığının, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerinin iptal edildiği açıklamasının ardından vize iptali kararlarının yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığı belirtildi.
Ayrıca, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi vizesini iptal ettiği Filistinli yetkililer arasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ta bulunuyor.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti
Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.