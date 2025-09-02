https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/trumpin-oldugu-iddialarinin-ardindan-milyonlari-sasirtan-hamle-abdde-bayraklar-yariya-indirildi-yas-1099020017.html
Trump'ın 'öldüğü' iddialarının ardından milyonları şaşırtan hamle: ABD'de bayraklar yarıya indirildi, yas talimatı geldi
Hafta sonu sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump’ın öldüğüne dair iddialar ortalığı karıştırdı. Beyaz Saray’da bayrağın yarıya indirilmesi de söylentileri... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumu son haftalarda sık sık gündeme geliyordu. Elinde görülen büyük bir morluk ve kamuoyundan uzak kalması, destekçileri arasında endişe yaratmıştı. Hafta sonunda ise internette hızla yayılan söylentiler, “Trump öldü” iddialarına dönüşmüştü.Söylentiler sonrası Trump, kendi sosyal medya platformudan paylaşım yaparak, "Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Ayrıca, DC artık suçsuz bir bölge! – Başkan DJT" demişti. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, bunun üzerine de Beyaz Saray’da bayrağın yarıya indirilmesi dikkatleri daha da üzerine çekti.Bayrak neden indirildi? Bayrağın yarıya indirilmesi, genellikle bir ölüm ya da büyük bir trajediyi anmak için yapılıyor. Bu da iddiaları körükledi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Trump, bayrağın yarıya indirilmesi talimatını kendisi verdi. Bu kararın, Minneapolis’teki okul saldırısında hayatını kaybeden iki çocuk ve yaralanan 17 kişi için alındığı söylendi.
2025
