https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/trumpin-oldugu-iddialarinin-ardindan-milyonlari-sasirtan-hamle-abdde-bayraklar-yariya-indirildi-yas-1099020017.html

Trump'ın 'öldüğü' iddialarının ardından milyonları şaşırtan hamle: ABD'de bayraklar yarıya indirildi, yas talimatı geldi

Trump'ın 'öldüğü' iddialarının ardından milyonları şaşırtan hamle: ABD'de bayraklar yarıya indirildi, yas talimatı geldi

Sputnik Türkiye

Hafta sonu sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump’ın öldüğüne dair iddialar ortalığı karıştırdı. Beyaz Saray’da bayrağın yarıya indirilmesi de söylentileri... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-02T12:53+0300

2025-09-02T12:53+0300

2025-09-02T12:53+0300

dünya

abd

donald trump

beyaz saray

abd

minneapolis

ölüm

ölüm nedeni

yas

ulusal yas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103413/02/1034130202_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_57ca86fce4da85f5a169cb1e3fb3f625.jpg

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumu son haftalarda sık sık gündeme geliyordu. Elinde görülen büyük bir morluk ve kamuoyundan uzak kalması, destekçileri arasında endişe yaratmıştı. Hafta sonunda ise internette hızla yayılan söylentiler, “Trump öldü” iddialarına dönüşmüştü.Söylentiler sonrası Trump, kendi sosyal medya platformudan paylaşım yaparak, "Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Ayrıca, DC artık suçsuz bir bölge! – Başkan DJT" demişti. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, bunun üzerine de Beyaz Saray’da bayrağın yarıya indirilmesi dikkatleri daha da üzerine çekti.Bayrak neden indirildi? Bayrağın yarıya indirilmesi, genellikle bir ölüm ya da büyük bir trajediyi anmak için yapılıyor. Bu da iddiaları körükledi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Trump, bayrağın yarıya indirilmesi talimatını kendisi verdi. Bu kararın, Minneapolis’teki okul saldırısında hayatını kaybeden iki çocuk ve yaralanan 17 kişi için alındığı söylendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/trump-oldu-haberi-mansetlere-tasindi-elindeki-gizemli-morluk-abdyi-karistirdi-canli-yayinda-gercegi-1098984633.html

abd

minneapolis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, beyaz saray, abd, minneapolis, ölüm, ölüm nedeni, yas, ulusal yas, milli yas, bayrak