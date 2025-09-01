'Trump öldü' haberi manşetlere taşındı, elindeki gizemli morluk ABD'yi karıştırdı: Canlı yayında gerçeği açıkladılar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/trump-oldu-haberi-mansetlere-tasindi-elindeki-gizemli-morluk-abdyi-karistirdi-canli-yayinda-gercegi-1098984633.html

Donald Trump’ın elindeki morluk sosyal medyada “Trump öldü” iddialarına yol açtı. Resmî açıklamalara göre morluğun nedeni kronik venöz yetmezlik. Peki Trump ölürse ABD’de süreç nasıl işleyecek?

ABD tarihinin 79 yaşındaki en yaşlı Başkan Donald Trump'ın sağ elinin arkasında görülen büyük morluk ve bunu kapatmaya çalıştığı açık renkli fondöten izi, Ağustos ayı boyunca ABD medyasının ve sosyal medya platformlarının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.Sosyal medyada viral olan görüntüler22 Ağustos tarihinde Beyaz Saray'da çekilen fotoğraflarda Trump'ın sağ elinin arkasında, ten rengiyle uyumsuz şekilde açık renkli bir fondöten tabakası net bir biçimde görülüyordu. Bu görüntüler sosyal medyada viral olduktan sonra, 25 Ağustos'ta Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile yapılan görüşmede Trump'ın eli makyajsız görüldü ve büyük morluğun gerçek boyutu ortaya çıktı.X (eski Twitter) platformunda bir kullanıcının paylaştığı fotoğraflar 111.5 milyon görüntüleme aldı. Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın sağlık durumu konusunda yoğun spekülasyonlar yapmaya başladı.Trump: “Hiç bu kadar iyi hissetmedim”Sosyal medyadaki yoğun spekülasyonlar üzerine Trump, kendi platformu Truth Social üzerinden açıklama yaptı. Başkan, “HAYATIMDA HİÇ BU KADAR İYİ HİSSETMEDİM” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Trump aynı gün içerisinde 40’tan fazla paylaşım yaparak sağlığını göstermek istedi; ayrıca torunlarıyla golf oynarken görüntülendi.Beyaz Saray'ın Resmi Açıklaması: Kronik venöz yetersizlik teşhisi konulduBeyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt konuya ilişkin "Başkan Trump halkın adamıdır ve tarihte hiçbir başkan onun kadar çok sayıda Amerikalı ile günlük olarak tokalaşmamıştır" açıklamasını yaptı.Temmuz ayında Beyaz Saray, Trump'a kronik venöz yetersizlik (KVY) tanısı konulduğunu açıkladı. Bu durum 70'li yaşlarda yaygın görülen ve bacaklardaki damarların kalbe kan gönderme konusunda güçlük çektiği bir rahatsızlıktır.Beyaz Saray hekimi Sean Barbabella, yayınladığı temmuz notunda kronik venöz yetersizliği "iyi huylu ve yaygın" olarak tanımladı. Barbabella morluğun "sık tokalaşma ve kalp-damar korunması için kullanılan aspirin kullanımından kaynaklanan küçük yumuşak doku tahrişiyle uyumlu" olduğunu belirtti.Trump ölürse ne olur?ABD Anayasası’na göre bir başkanın ölümü halinde süreç net: Başkan Yardımcısı otomatik olarak göreve geçiyor. Bu düzenleme, 25. Değişiklik ve Başkanlık Yerine Geçme Yasası ile güvence altına alınmış durumda. Eğer Başkan Yardımcısı da görevde değilse, sırayla Temsilciler Meclisi Başkanı, Senato Geçici Başkanı ve ardından kabine üyeleri göreve geliyor. Tarihsel örneklerden biri, Başkan William Harrison’ın ölümünün ardından Başkan Yardımcısı John Tyler’ın görevi devralması olmuştu.Ardıllık sıralamasıBaşkan Yardımcısından sonra gelen ardıllık sırası şu şekildedir:Tarihsel örneklerABD tarihinde 15 kez Başkan Yardımcısı Başkan olmuştur. Bunların 8'i Başkanın ölümü nedeniyledir. İlk örnek 1841'de William Henry Harrison'ın ölümü üzerine John Tyler'ın Başkan olmasıdır.

