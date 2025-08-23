Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/sokak-kopekleri-kazandi-1-milyon-kopek-tum-tepkiler-sonrasi-yeniden-serbest-birakildi-1098783342.html
Sokak köpekleri kazandı: 1 milyon köpek, tüm tepkiler sonrası yeniden serbest bırakıldı
Sokak köpekleri kazandı: 1 milyon köpek, tüm tepkiler sonrası yeniden serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’nin sokaklarında yaşayan yaklaşık 1 milyon köpek için umut ışığı doğdu. Yüksek Mahkeme’nin önce sokaklardan toplatılmalarını... 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T11:48+0300
2025-08-23T11:48+0300
dünya
yeni delhi
sokak köpeği
toplatma
köpek
kuduz
aşı
kısırlaştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098783112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6829bcdb0b9010b57e051106b5dd5615.jpg
Yeni Delhi’nin kaotik sokaklarında her akşam aynı sahne yaşanıyor. Yeni Delhi'de hayvan severler her gece evlerinde yaptıkları yemeklerle bu köpekleri besliyor, yüzlercesini kısırlaştırıyor, sahiplendiriyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda milyonlarca hayvanseverin yüreğine korku düştü. Çünkü Hindistan Yüksek Mahkemesi, köpeklerin toplanıp barınaklara kapatılmasına karar vermişti.Tepkiler büyüyünce karar değişti Karar ülke çapında infial yarattı. Barınakların kapasitesinin bu kadar köpeği barındırmaya yetmeyeceği açık olduğundan, yoğun protestolar sonrası üç yargıçlık özel kurul devreye girdi ve karar değiştirildi. Artık sokak köpekleri toplanıp kısırlaştırılacak, kuduz aşısı yapılacak ve alındıkları bölgeye geri bırakılacak. Sadece kuduz olan ya da saldırgan köpekler sokaklardan uzak tutulacak. Veteriner Dr. Sarungbam Yaiphabi Devi bu kararı, “Mahkeme halkın sesini duydu. İnsanlar, mahalle köpekleri için ayağa kalktı” sözleriyle değerlendirdi.Bir ülkede 62 milyon sokak köpeği Hindistan, yaklaşık 62 milyon sokak köpeğiyle dünyanın en büyük nüfuslarından birine sahip. Çoğu insanlarla uyum içinde yaşasa da zaman zaman saldırılar ve kuduz vakaları ülke gündemini sarsıyor. Öte yandan hayvan hakları savunucuları, çözümün öldürmek değil, kısırlaştırma ve aşı programlarını güçlendirmek olduğunu savunuyor.Başkentte ve Mumbai’de binlerce kişi sokak köpekleri için gösteriler düzenledi. Kararın değiştiği haberi geldiğinde ise büyük sevinç yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbul-valiliginden-acil-talimat-sokak-kopekleri-icin-toplama-karari-verildi-1098736525.html
yeni delhi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098783112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c64be0ea522e6bf905f63f15bc47af2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yeni delhi, sokak köpeği, toplatma, köpek, kuduz, aşı, kısırlaştırma
yeni delhi, sokak köpeği, toplatma, köpek, kuduz, aşı, kısırlaştırma

Sokak köpekleri kazandı: 1 milyon köpek, tüm tepkiler sonrası yeniden serbest bırakıldı

11:48 23.08.2025
© AP Photo / Mukhtar KhanStray dogs sleep on a handcart
Stray dogs sleep on a handcart - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Mukhtar Khan
Abone ol
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’nin sokaklarında yaşayan yaklaşık 1 milyon köpek için umut ışığı doğdu. Yüksek Mahkeme’nin önce sokaklardan toplatılmalarını emrettiği köpekler, yoğun tepkiler sonrası yeniden özgürlüğüne kavuştu.
Yeni Delhi’nin kaotik sokaklarında her akşam aynı sahne yaşanıyor. Yeni Delhi'de hayvan severler her gece evlerinde yaptıkları yemeklerle bu köpekleri besliyor, yüzlercesini kısırlaştırıyor, sahiplendiriyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda milyonlarca hayvanseverin yüreğine korku düştü. Çünkü Hindistan Yüksek Mahkemesi, köpeklerin toplanıp barınaklara kapatılmasına karar vermişti.

Tepkiler büyüyünce karar değişti

Karar ülke çapında infial yarattı. Barınakların kapasitesinin bu kadar köpeği barındırmaya yetmeyeceği açık olduğundan, yoğun protestolar sonrası üç yargıçlık özel kurul devreye girdi ve karar değiştirildi. Artık sokak köpekleri toplanıp kısırlaştırılacak, kuduz aşısı yapılacak ve alındıkları bölgeye geri bırakılacak. Sadece kuduz olan ya da saldırgan köpekler sokaklardan uzak tutulacak. Veteriner Dr. Sarungbam Yaiphabi Devi bu kararı, “Mahkeme halkın sesini duydu. İnsanlar, mahalle köpekleri için ayağa kalktı” sözleriyle değerlendirdi.

Bir ülkede 62 milyon sokak köpeği

Hindistan, yaklaşık 62 milyon sokak köpeğiyle dünyanın en büyük nüfuslarından birine sahip. Çoğu insanlarla uyum içinde yaşasa da zaman zaman saldırılar ve kuduz vakaları ülke gündemini sarsıyor. Öte yandan hayvan hakları savunucuları, çözümün öldürmek değil, kısırlaştırma ve aşı programlarını güçlendirmek olduğunu savunuyor.
Başkentte ve Mumbai’de binlerce kişi sokak köpekleri için gösteriler düzenledi. Kararın değiştiği haberi geldiğinde ise büyük sevinç yaşandı.
Ayasofya camii - köpek - sokak hayvanları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği'nden acil talimat: Sokak köpekleri için toplama kararı verildi
21 Ağustos, 08:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала