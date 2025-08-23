https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/sokak-kopekleri-kazandi-1-milyon-kopek-tum-tepkiler-sonrasi-yeniden-serbest-birakildi-1098783342.html

Sokak köpekleri kazandı: 1 milyon köpek, tüm tepkiler sonrası yeniden serbest bırakıldı

Sokak köpekleri kazandı: 1 milyon köpek, tüm tepkiler sonrası yeniden serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’nin sokaklarında yaşayan yaklaşık 1 milyon köpek için umut ışığı doğdu. Yüksek Mahkeme’nin önce sokaklardan toplatılmalarını... 23.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-23T11:48+0300

2025-08-23T11:48+0300

2025-08-23T11:48+0300

dünya

yeni delhi

sokak köpeği

toplatma

köpek

kuduz

aşı

kısırlaştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098783112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6829bcdb0b9010b57e051106b5dd5615.jpg

Yeni Delhi’nin kaotik sokaklarında her akşam aynı sahne yaşanıyor. Yeni Delhi'de hayvan severler her gece evlerinde yaptıkları yemeklerle bu köpekleri besliyor, yüzlercesini kısırlaştırıyor, sahiplendiriyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda milyonlarca hayvanseverin yüreğine korku düştü. Çünkü Hindistan Yüksek Mahkemesi, köpeklerin toplanıp barınaklara kapatılmasına karar vermişti.Tepkiler büyüyünce karar değişti Karar ülke çapında infial yarattı. Barınakların kapasitesinin bu kadar köpeği barındırmaya yetmeyeceği açık olduğundan, yoğun protestolar sonrası üç yargıçlık özel kurul devreye girdi ve karar değiştirildi. Artık sokak köpekleri toplanıp kısırlaştırılacak, kuduz aşısı yapılacak ve alındıkları bölgeye geri bırakılacak. Sadece kuduz olan ya da saldırgan köpekler sokaklardan uzak tutulacak. Veteriner Dr. Sarungbam Yaiphabi Devi bu kararı, “Mahkeme halkın sesini duydu. İnsanlar, mahalle köpekleri için ayağa kalktı” sözleriyle değerlendirdi.Bir ülkede 62 milyon sokak köpeği Hindistan, yaklaşık 62 milyon sokak köpeğiyle dünyanın en büyük nüfuslarından birine sahip. Çoğu insanlarla uyum içinde yaşasa da zaman zaman saldırılar ve kuduz vakaları ülke gündemini sarsıyor. Öte yandan hayvan hakları savunucuları, çözümün öldürmek değil, kısırlaştırma ve aşı programlarını güçlendirmek olduğunu savunuyor.Başkentte ve Mumbai’de binlerce kişi sokak köpekleri için gösteriler düzenledi. Kararın değiştiği haberi geldiğinde ise büyük sevinç yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbul-valiliginden-acil-talimat-sokak-kopekleri-icin-toplama-karari-verildi-1098736525.html

yeni delhi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeni delhi, sokak köpeği, toplatma, köpek, kuduz, aşı, kısırlaştırma