https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-tehlikeli-canta-piyasadan-toplatiliyor-1099005679.html

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tehlikeli çanta piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tehlikeli çanta piyasadan toplatılıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenliği için önemli bir adım attı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan duyuruda, Tavşan peluş sırt çantası... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-02T09:18+0300

2025-09-02T09:18+0300

2025-09-02T09:18+0300

türki̇ye

oyuncak

toplatma

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

ticaret bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099005787_0:52:501:334_1920x0_80_0_0_00b2638623deeb4364f9ea627cf9ded5.jpg

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinde yayımladığı son karara göre, tavşan peluş sırt çantası güvensiz bulundu ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.Neden toplatıldı?Bakanlık tarafından yapılan açıklamada güvensizlik gerekçeleri net şekilde aktarıldı:“Üründeki fermuarın tutma klipsi tork testi sonrasında ayrılarak, tavşanın gözlerinin ise çekme testinden sonra küçük parça oluşturarak risk taşıdığı” belirtildi. Ayrıca, “Çantanın saplarında yer alan metal bağlantı noktalarının test yapılan A ve B şablonlarında çıkıntı yapması” sebebiyle de ürünün güvensiz olduğu açıklandı.Tüketiciler dikkatli olmalıUzmanlar, çocuklara yönelik ürünlerde güvenlik testlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/alevler-istocu-sardi-yangin-diger-magazalara-sicriyor-1099004804.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oyuncak, toplatma, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), ticaret bakanlığı