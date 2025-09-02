Türkiye
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tehlikeli çanta piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tehlikeli çanta piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenliği için önemli bir adım attı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan duyuruda, Tavşan peluş sırt çantası... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinde yayımladığı son karara göre, tavşan peluş sırt çantası güvensiz bulundu ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.Neden toplatıldı?Bakanlık tarafından yapılan açıklamada güvensizlik gerekçeleri net şekilde aktarıldı:“Üründeki fermuarın tutma klipsi tork testi sonrasında ayrılarak, tavşanın gözlerinin ise çekme testinden sonra küçük parça oluşturarak risk taşıdığı” belirtildi. Ayrıca, “Çantanın saplarında yer alan metal bağlantı noktalarının test yapılan A ve B şablonlarında çıkıntı yapması” sebebiyle de ürünün güvensiz olduğu açıklandı.Tüketiciler dikkatli olmalıUzmanlar, çocuklara yönelik ürünlerde güvenlik testlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Abone ol
Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenliği için önemli bir adım attı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan duyuruda, Tavşan peluş sırt çantası güvensiz bulundu. Çantanın testlerde küçük parça oluşturduğu ve metal çıkıntılar barındırdığı gerekçesiyle yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinde yayımladığı son karara göre, tavşan peluş sırt çantası güvensiz bulundu ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Neden toplatıldı?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada güvensizlik gerekçeleri net şekilde aktarıldı:

Üründeki fermuarın tutma klipsi tork testi sonrasında ayrılarak, tavşanın gözlerinin ise çekme testinden sonra küçük parça oluşturarak risk taşıdığı” belirtildi.
Ayrıca, “Çantanın saplarında yer alan metal bağlantı noktalarının test yapılan A ve B şablonlarında çıkıntı yapması” sebebiyle de ürünün güvensiz olduğu açıklandı.

Tüketiciler dikkatli olmalı

Uzmanlar, çocuklara yönelik ürünlerde güvenlik testlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
