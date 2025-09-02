https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/tenis-macinda-cocugun-sapkasini-alan-ceo-ozur-diledi-buyuk-bir-hata-yaptim-1099010415.html
Tenis maçında çocuğun şapkasını alan CEO özür diledi: 'Büyük bir hata yaptım'
ABD Açık’da çocuğun şapkasını alan Polonyalı CEO Piotr Szczerek özür diledi. “Büyük bir hata yaptım” diyen CEO, şapkayı geri verdiğini ve hayranlardan af dilediğini açıkladı.
ABD Açık'ta oynanan bir maç sırasında yetişkin bir adamın küçük çocuğa verilen şapkayı kapması sosyal medyada gündem oldu. Tenisçi Kamil Majchrzak'ın küçük çocuğa vermek istediği şapkayı kaparken görüntülenen adamın Polonyalı iş insanı ve bir şirketin CEO'su Piotr Szczerek olduğu ortaya çıktı. O anlara ait video kısa sürede viral olurken, Szczerek tepkilerin ardından açıklama yaptı.Milyoner CEO özür dilediSzczerek, yazılı açıklamasında, "Genç taraftardan değerli bir hatırayı çalmak asla niyetim değildi. O anın heyecanına ve zaferin sevincine kapıldım. Yine de çocuğu üzdüm ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattım. Büyük bir hata yaptım” ifadelerini kullandı. Olaydan sonra şapkayı geri verdiğini ve bunun en azından kısmen telafi olmasını umduğunu söyledi.Szczerek, “Bu olay bana dikkatsizliğin yılların emeğini bir anda gölgeleyebileceğini gösterdi. Acı ama gerekli bir ders oldu” dedi.Sosyal medyada dolaşan açıklamanın sahte olduğunu söylediOlayın ardından sosyal medyada Szczerek’e ait olduğu iddia edilen bazı açıklamalar tepki gördü. İş adamının kendisi tarafından yapılmadığını belirttiği açıklamada, "Evet aldım. Ama her zaman söylediğim gibi. İlk gelen alır. Daha hızlı olsaydınız, siz alırdınız... Tüm saldırgan yorumlar, iftiralar ve imalar, konunun mahkemeye taşınması ihtimaline karşı analiz edilecektir" ifadeleri yer alıyordu. 29 yaşındaki tenisçi Majchrzak, sosyal medyada küçük hayranıyla yeniden buluştuğunu ve ona yeni bir şapka ve çeşitli hediyeler verdiğini duyurdu. Polonyalı tenisçi, “Bugün antrenman öncesi güzel bir buluşmamız oldu” diyerek fotoğraflar paylaştı.
SON HABERLER
