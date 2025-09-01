https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/yilin-ikinci-ceo-vakasi-milyoner-canli-yayinda-cocuktan-sapka-caldi-1098988944.html

Yılın ikinci CEO vakası: Milyoner, canlı yayında çocuktan şapka çaldı

Polonyalı CEO'nun tenis maçında çocuğa hediye edilen şapkaya el koyduğu anlar sosyal medyada öfke yarattı. Şapkası çalışan çocuğa ise sürpriz bir hediye geldi.

ABD Açık’ta bir çocuğun şapkasını "çaldığı" iddia edilen Polonyalı bir CEO, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Olay, CEO'nun şirketinin itibarına da zarar verdi. Sosyal medya, bu sayede Coldplay konserinde "öpüşme kamerasına" yakalanan CEO vakasını unuttu ve yeni bir milyoner hedef buldu. Geçtiğimiz hafta sonu, Polonyalı tenisçi Kamil Majchrzak'ın ABD Açık'ta kazandığı maçın ardından bir çocuğa şapkasını hediye ettiği anın videosunda Majchrzak hayranlarına top imzalarken bir çocuğa şapkasını uzatıyor, ancak yanındaki yetişkin adam şapkayı sert bir şekilde kapıyor. Şapkayı arkadaşına verdiÇocuk, adama "Ne yapıyorsun?" diye bağırırken, adam şapkayı yanındaki arkadaşına veriyor ve arkadaşı da şapkayı çantasına koyuyor. Olay, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir öfkeye yol açtı. CEO'nun davranışına inanamayan kullanıcılar, kimliğinin açıklanması için çağrıda bulundu. Adamın, Polonyalı iş insanı Piotr Szczerek olduğu ortaya çıktı.Szczerek'in, Polonya'da kaldırım ve yol yapım hizmetleri sunan Drogbruk şirketinin CEO'su olduğu belirtiliyor. Szczerek'in, "zorba" ve "hırsız" olarak damgalanmasının ardından tüm sosyal medya hesaplarını sildiği düşünülüyor. Ancak bu, öfkeli internet kullanıcılarının tepkilerini durdurmadı. Öfkeler, şirkete yöneldiŞirketine 'kötü yorum' bombardımanı Kişisel sosyal medya hesaplarına ulaşamayan kullanıcılar, öfkelerini Szczerek'in şirketine yöneltti ve şirketin online platformlarda olumsuz yorum bombardımanına tutulmasına neden oldu. Şirketin işletme hesabının altına bırakılan yorumlardan birinde "Bu firmayı bahçeme yol yapmak için tuttum ama patronları oğlumun şapkasını çaldı. Tamamen iğrenç bir davranış. Dikkatli olun" ifadeleri dikkat çekti. Bu arada, şirketin sayfası, gelen yorum seli nedeniyle şirketin hesaplarıyla ilgili incelemeleri askıya aldı. Videodaki çocuk için 'mutlu son' Adı Brock olarak açıklanan videodaki çocuğun, olaydan sonra çok daha mutlu bir sonla karşılaştı. Majchrzak, çocuğa ulaşarak ona yeni bir şapka hediye etti. Çocuğun ailesinden kendisine ulaşmalarını isteyen 29 yaşındaki tenisçi, daha sonra Brock ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü tenisçi, "İnternetteki yorumların gücü beni etkiledi" diyerek durumu toparladığını ve çocuğa bir şapka ile hediye çantası verdiğini ekledi ve "Artık her şey yolunda!" dedi.

