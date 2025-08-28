Türkiye
Pakistan’da büyük sel felaketi: 1.2 milyon kişi etkilendi, köyler sular altında kaldı
Pakistan’da büyük sel felaketi: 1.2 milyon kişi etkilendi, köyler sular altında kaldı
Pakistan’ın doğusunu vuran şiddetli yağışlar ve taşan nehirler büyük bir felakete yol açtı. 1 milyondan fazla insan etkilendi, 250 bine yakın kişi evlerini... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Pencup eyaletinde Ravi, Sutlej ve Çenab nehirleri aynı anda taştı. Bu, son 38 yılda ilk kez yaşanıyor. Yetkililer, 1.432 köyün sular altında kaldığını ve 248 bin kişinin evlerinden olduğunu açıkladı. Eyalet Bakanı Marriyum Aurangzeb, "1,2 milyon kişi doğrudan etkilendi. Bölgede 700 yardım ve 265 sağlık kampı kurduk" dedi.Selden etkilenen Narowal bölgesinde halk, hükümet yardımının yavaş gelmesinden şikayetçi. 54 yaşındaki Zainab Bibi, yaşadıklarını "İki gün boyunca evimizin çatısında bir bot bekledik. Önce inanmadık, köyümüze selin gelmeyeceğini sandık" sözleriyle anlattı. Tarım ve geçim kaynakları büyük darbe aldı Sel sadece evleri değil, tarlaları ve hayvanları da yok etti. Bu durum, bölgedeki yüzbinlerce kişinin yaşamını daha da zorlaştırıyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde salgın hastalık riskine karşı da uyarıyor.Narowal'daki sel, Hindistan sınırına yakın Guru Nanak Türbesi'ni de su altında bıraktı. Neyse ki ziyaretçiler ve çalışanlar hızla tahliye edildi.İklim krizi alarmı Pakistan geçtiğimiz yıllarda da yıkıcı sellerle gündeme gelmişti. 2022'deki felaket 1.700'den fazla can almıştı. Uzmanlar, muson yağmurlarının şiddetinin iklim değişikliği nedeniyle her geçen yıl arttığını vurguluyor.
Pakistan’da büyük sel felaketi: 1.2 milyon kişi etkilendi, köyler sular altında kaldı

Pakistan’ın doğusunu vuran şiddetli yağışlar ve taşan nehirler büyük bir felakete yol açtı. 1 milyondan fazla insan etkilendi, 250 bine yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Köyler, tarım arazileri ve kutsal mekanlar sular altında kaldı.
Pakistan’ın Pencap eyaletinde Ravi, Sutlej ve Çenab nehirleri aynı anda taştı. Bu, son 38 yılda ilk kez yaşanıyor. Yetkililer, 1.432 köyün sular altında kaldığını ve 248 bin kişinin evlerinden olduğunu açıkladı. Eyalet Bakanı Marriyum Aurangzeb, “1,2 milyon kişi doğrudan etkilendi. Bölgede 700 yardım ve 265 sağlık kampı kurduk” dedi.
Selden etkilenen Narowal bölgesinde halk, hükümet yardımının yavaş gelmesinden şikayetçi. 54 yaşındaki Zainab Bibi, yaşadıklarını “İki gün boyunca evimizin çatısında bir bot bekledik. Önce inanmadık, köyümüze selin gelmeyeceğini sandık” sözleriyle anlattı.

Tarım ve geçim kaynakları büyük darbe aldı

Sel sadece evleri değil, tarlaları ve hayvanları da yok etti. Bu durum, bölgedeki yüzbinlerce kişinin yaşamını daha da zorlaştırıyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde salgın hastalık riskine karşı da uyarıyor.
Narowal’daki sel, Hindistan sınırına yakın Guru Nanak Türbesi’ni de su altında bıraktı. Neyse ki ziyaretçiler ve çalışanlar hızla tahliye edildi.

İklim krizi alarmı

Pakistan geçtiğimiz yıllarda da yıkıcı sellerle gündeme gelmişti. 2022’deki felaket 1.700’den fazla can almıştı. Uzmanlar, muson yağmurlarının şiddetinin iklim değişikliği nedeniyle her geçen yıl arttığını vurguluyor.
