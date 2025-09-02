https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/sogutucu-la-ninaya-ragmen-hava-sicakligi-yukselecek-1099005641.html

Soğutucu La Nina'ya rağmen hava sıcaklığı yükselecek

Soğutucu La Nina'ya rağmen hava sıcaklığı yükselecek

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gezegeni serinleten La Nina hava olayının Eylül 2025'ten itibaren etkili olmaya başlayacağını ancak buna rağmen sıcaklıkların... 02.09.2025

WMO, La Nina ve sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının etkisine ilişkin bir güncelleme rapor yayımladı.Raporda, "La Nina, eylülden itibaren hava ve iklim modellerini etkilemeye başlayabilir. Ancak La Nina'nın geçici soğuma etkisine rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bir bölümünde ortalamanın üzerinde olması bekleniyor" denildi.Mart 2025’ten bu yana El Nino ve La Nina koşullarının görülmediği, nötr iklim koşullarının devam ettiği belirtilen raporda, Ekvator Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklık anomalilerinin ortalamaya yakın seyrettiği ve bu durumun muhtemelen bu ay başlayacak La Nina olayının ortaya çıkmasına kademeli olarak zemin hazırlayabileceği belirtildi.Eylül ve Kasım kavuracakRaporda, eylül-kasım aylarında kuzey yarım küre ve güney yarım kürenin büyük bölümünde sıcaklıkların normalin üzerinde olmasının beklendiği aktarıldı.Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "El Nino ve La Nina için mevsimsel tahminler ve bunların hava durumumuz üzerindeki etkileri önemli bir iklim istihbarat aracıdır" ifadelerini kullandı.Saulo, bu tahminlerin tarım, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi kilit sektörlerde milyonlarca dolarlık ekonomik tasarruf sağladığını, ayrıca hazırlık ve müdahale eylemlerine rehberlik etmek için kullanıldığında binlerce hayat kurtardığını kaydetti.El Nino ve La Nina hava olayları nedir?Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

