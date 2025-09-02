https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/meteoroloji-uyardi-hem-saganak-ve-hem-sicak-hava-etkili-olacak-1099002113.html

Meteoroloji uyardı: Hem sağanak ve hem sıcak hava etkili olacak

Meteoroloji 2 Eylül hava durumu raporunu açıkladı. Kuzeyde sağanak yağış, güneyde 42 derece sıcaklık bekleniyor. İşte detaylar..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.Hava SıcaklığıHava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.Rüzgarın, güney kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

