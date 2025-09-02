Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/meteoroloji-uyardi-hem-saganak-ve-hem-sicak-hava-etkili-olacak-1099002113.html
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak ve hem sıcak hava etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak ve hem sıcak hava etkili olacak
Meteoroloji 2 Eylül hava durumu raporunu açıkladı. Kuzeyde sağanak yağış, güneyde 42 derece sıcaklık bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.Hava SıcaklığıHava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.Rüzgarın, güney kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak ve hem sıcak hava etkili olacak

06:56 02.09.2025
Meteoroloji'nin 2 Eylül hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Hava sıcaklığı güney ve batı bölgelerinde yükselirken termometreler 42 dereceyi zorlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
Rüzgarın, güney kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık
