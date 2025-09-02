https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/slovakya-basbakani-fico-ukrayna-devlet-baskanina-onemli-bir-mesajim-var-1099034422.html
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna Devlet Başkanı’na önemli bir mesajım var
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna Devlet Başkanı’na önemli bir mesajım var
Slovakya Başbakanı Fico, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna'daki çatışmayı görüştükten sonra bazı 'sonuçlar' çıkardığını ve bunları Vladimir Zelenskiy'e... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Çin’de Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya gelen Slovakya Başbakanı Robert Fico, daha sonra sosyal ağlarda yaptığı paylaşımda görüşmenin basına kapalı olan kısmında konuşulanlar ile ilgili ayrıntılar verdi.“Medya, Rusya Devlet Başkanı V. Putin ile yaptığım görüşmenin resmi kısmı hakkında bilgi aktardı. Bunu, ağırlıklı olarak Ukrayna'daki savaşa odaklandığımız yaklaşık bir saatlik yüz yüze görüşme izledi” diye yazan Fico, şöyle devam etti:Fico, ayrılmadan önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı olarak görüşme imkanı bulduğunu da ifade etti.Alaska görüşmesiPutin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen görüşme sırasında Ukrayna sorununa çözüm yollarını ele almıştı. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirmişti. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki çatışmaya son vermenin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurgulamıştı.Trump ta, Rus mevkidaşıyla Ukrayna sorununun 'birçok noktasında' anlaştıklarını, ancak bazı konularda hala bir anlaşma sağlanmadığını söylemişti. Trump aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy’e bağlı olduğunu ifade etmişti.
Çin’de Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya gelen Slovakya Başbakanı Robert Fico, daha sonra sosyal ağlarda yaptığı paylaşımda görüşmenin basına kapalı olan kısmında konuşulanlar ile ilgili ayrıntılar verdi.
“Medya, Rusya Devlet Başkanı V. Putin ile yaptığım görüşmenin resmi kısmı hakkında bilgi aktardı. Bunu, ağırlıklı olarak Ukrayna'daki savaşa odaklandığımız yaklaşık bir saatlik yüz yüze görüşme izledi” diye yazan Fico, şöyle devam etti:
Devlet Başkanı V. Putin, ABD Başkanı D. Trump ile Alaska'da yaptığı görüşmenin gidişatı ve bu askeri çatışmayı sona erdirme perspektifleri hakkında beni bilgilendirdi. Bu önemli görüşmeden, Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı V. Zelenskiy’e iletmeyi planladığım birkaç sonuç ve mesaj çıkardım.
Fico, ayrılmadan önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı olarak görüşme imkanı bulduğunu da ifade etti.
Putin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen görüşme sırasında Ukrayna sorununa çözüm yollarını ele almıştı. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirmişti. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki çatışmaya son vermenin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurgulamıştı.
Trump ta, Rus mevkidaşıyla Ukrayna sorununun 'birçok noktasında' anlaştıklarını, ancak bazı konularda hala bir anlaşma sağlanmadığını söylemişti. Trump aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy’e bağlı olduğunu ifade etmişti.