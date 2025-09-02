https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/sio-zirvesi-rusya-cin-ve-hindistanin-batiya-karsi-birlestigini-gosterdi-1099005528.html
‘ŞİÖ zirvesi Rusya, Çin ve Hindistan'ın Batı'ya karşı birleştiğini gösterdi’
Newsweek dergisi, ŞİÖ zirvesinde Rusya, Çin ve Hindistan liderlerinin yeni ittifaklarını memnuniyetle karşıladığına ve zirve sırasında “neşeli iletişim” sergilediğine dikkat çekti.“Böyle bir sahnenin birkaç hafta önce neredeyse hayal bile etmenin mümkün olmadığı” belirtilen yazıda şimdi “üç liderin ABD'nin egemen olduğu bir dünya düzenine karşı birleştiği” vurgulandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi dahil 20'den fazla ülkenin liderlerinin katılımıyla düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi dün Çin'in Tianjin kentinde gerçekleştirilmişti. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, bu etkinliğin, örgüt tarihindeki en büyük forum olduğunu kaydetmişti.
2025
Newsweek dergisi, ŞİÖ zirvesinde Rusya, Çin ve Hindistan liderlerinin yeni ittifaklarını memnuniyetle karşıladığına ve zirve sırasında “neşeli iletişim” sergilediğine dikkat çekti.
“Böyle bir sahnenin birkaç hafta önce neredeyse hayal bile etmenin mümkün olmadığı” belirtilen yazıda şimdi “üç liderin ABD'nin egemen olduğu bir dünya düzenine karşı birleştiği” vurgulandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi dahil 20'den fazla ülkenin liderlerinin katılımıyla düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi dün Çin'in Tianjin kentinde gerçekleştirilmişti. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, bu etkinliğin, örgüt tarihindeki en büyük forum olduğunu kaydetmişti.