Pekin'de Putin ve Şi başkanlığındaki heyetler arasında ikili görüşme gerçekleşti
Pekin’de Putin ve Şi başkanlığındaki heyetler arasında ikili görüşme gerçekleşti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Pekin'de heyetlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin, görüşmenin başında, “Değerli dostum, ben ve tüm Rusya heyeti, Çinli dostlarımız ve meslektaşlarımızla tekrar bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm heyetimize gösterdiğiniz sıcak karşılama için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.Putin ayrıca şunları kaydetti:Çin lideri Şi Cinping de görüşmede şunu dedi:Şi ayrıca şunları altını çizerek söyledi:
07:48 02.09.2025 (güncellendi: 07:59 02.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Pekin'de heyetlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya lideri Vladimir Putin, görüşmenin başında, "Değerli dostum, ben ve tüm Rusya heyeti, Çinli dostlarımız ve meslektaşlarımızla tekrar bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm heyetimize gösterdiğiniz sıcak karşılama için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Putin ayrıca şunları kaydetti:
Yakın iletişim, eşi benzeri görülmemiş düzeydeki ikili ilişkilerin stratejik doğasını yansıtıyor;
Savaş kardeşliği hatırası, güven, karşılıklı yardımlaşma ve ortak çıkarların korunmasındaki kararlılık, Moskova ve Pekin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin temelini oluşturuyor;
On yıl önce, 2015 yılında olduğu gibi, Büyük Zafer'in yıldönümünün Moskova ve Pekin'de birlikte kutlama kararı büyük önem taşıyor.
Bu, halklarımızın, Rusya ve Çin halklarının, 2. Dünya Savaşı'nda sergiledikleri kahramanlığına karşı gösterilen saygı, ülkelerimizin Avrupa ve Asya'daki savaş alanlarında zafere ulaşmada oynadıkları kilit rolünün bir teyidi, tarihi gerçeği ve adaleti savunmaya ortaklaşa hazır olduğumuzun bir kanıtı. Atalarımız, babalarımız ve büyükbabalarımız barış ve özgürlük için büyük bedeller ödediler. Bunu unutmuyoruz, hatırlıyoruz. Bu, bugün ve gelecekteki başarılarımızın temelini oluşturuyor.
Çin lideri Şi Cinping de görüşmede şunu dedi:
Sayın Bay Putin, eski dostum, sizi Pekin'de tekrar gördüğüme çok sevindim. Daha dün Tianjin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine birlikte katıldık ve yarın sizinle birlikte, devlet başkanları, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve beş kıtadan saygıdeğer konuklarla birlikte, Çin halkının Japon işgaline karşı verdiği Direniş Savaşı'ndaki Zaferi ve Dünya Anti-Faşist Savaşı'ndaki Zaferi'nin 80. yıldönümünü kutlayacağız.
Şi ayrıca şunları altını çizerek söyledi:
İki ülke liderlerinin 2. Dünya Savaşı Zaferi vesilesiyle düzenlenen törenlere katılımı, ikili ilişkilerin güzel bir geleneği haline geldi;
Çin, iki ülke halklarının kalkınmasında Rusya ile birlikte birbirini desteklemeye hazır;
Moskova ve Pekin arasındaki ilişkiler, uluslararası konjonktür sınavını geçerek örnek teşkil ediyor.
DÜNYA
Putin, Çin ziyaretinde Şi Jinping ile bir araya gelecek
04:34
