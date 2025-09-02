https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/pekinde-putin-ve-si-baskanligindaki-heyetler-arasinda-ikili-gorusme-gerceklesti-1099003403.html

Pekin’de Putin ve Şi başkanlığındaki heyetler arasında ikili görüşme gerçekleşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Pekin'de heyetlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. 02.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya lideri Vladimir Putin, görüşmenin başında, “Değerli dostum, ben ve tüm Rusya heyeti, Çinli dostlarımız ve meslektaşlarımızla tekrar bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm heyetimize gösterdiğiniz sıcak karşılama için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.Putin ayrıca şunları kaydetti:Çin lideri Şi Cinping de görüşmede şunu dedi:Şi ayrıca şunları altını çizerek söyledi:

