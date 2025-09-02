Çin Devlet başkanı Cinping: Çin-Rusya ortaklığı iyi komşuluk ilişkilerinin bir örneği haline geldi

Türkiye
DÜNYA
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin ve Moskova arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, ülkeler arası dostane ilişkilerin bir modeli haline geldiğini... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Çin’in başkenti Pekin’deki parlamento binasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında ikili görüşme gerçekleşti.Şi, görüşme sırasında, “Çin-Rusya ilişkileri uluslararası konjonktür sınavından başarıyla geçerek ebedi iyi komşuluk, dostluk, kapsamlı stratejik işbirliği, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve kazan-kazan anlayışına dayalı devletlerarası ilişkilerin bir örneği haline geldi” ifadesini kullandı.Pekin ve Moskova'nın en üst düzeydeki stratejik yönlendirmeler sayesinde 'ilk hedeflerin ruhuna uygun' bir şekilde işbirliğini ilerlettiğini kaydeden Şi, iki ülke arasındaki ortaklığının verimli sonuçlarına işaret etti.2. Dünya Savaşı’nın başlıca kazananları Rusya ve ÇinÇin Devlet Başkanı Şi ayrıca 2. Dünya Savaşı’nın başlıca kazananların Rusya ve Çin olduğunu vurguladı.Rusya ve Çin liderlerinin, Dünya Anti-faşist Savaşı’nda elde edilen zafer vesilesiyle 9 Mayıs ve 3 Eylül’de düzenlenen kutlama etkinliklerine katılımının, ikili ilişkilerin güzel bir geleneği haline geldiğini dile getiren Şi, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu, Çin ve Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve başlıca galip ülkeler olarak üstlendikleri büyük sorumluluğu açıkça ortaya koyuyor ve iki ülkenin 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını ve tarihsel gerçeklerini savunma konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.”Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlamak amacıyla 3 Eylül'de Pekin'in merkezindeki Tiananmen Meydanı'nda bir askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra 20’den fazla ülkenin liderleri de katılacak.
SON HABERLER
11:41 02.09.2025 (güncellendi: 11:56 02.09.2025)
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin ve Moskova arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, ülkeler arası dostane ilişkilerin bir modeli haline geldiğini belirtti.
Çin’in başkenti Pekin’deki parlamento binasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında ikili görüşme gerçekleşti.
Şi, görüşme sırasında, “Çin-Rusya ilişkileri uluslararası konjonktür sınavından başarıyla geçerek ebedi iyi komşuluk, dostluk, kapsamlı stratejik işbirliği, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve kazan-kazan anlayışına dayalı devletlerarası ilişkilerin bir örneği haline geldi” ifadesini kullandı.
Pekin ve Moskova'nın en üst düzeydeki stratejik yönlendirmeler sayesinde 'ilk hedeflerin ruhuna uygun' bir şekilde işbirliğini ilerlettiğini kaydeden Şi, iki ülke arasındaki ortaklığının verimli sonuçlarına işaret etti.

2. Dünya Savaşı’nın başlıca kazananları Rusya ve Çin

Çin Devlet Başkanı Şi ayrıca 2. Dünya Savaşı’nın başlıca kazananların Rusya ve Çin olduğunu vurguladı.
Rusya ve Çin liderlerinin, Dünya Anti-faşist Savaşı’nda elde edilen zafer vesilesiyle 9 Mayıs ve 3 Eylül’de düzenlenen kutlama etkinliklerine katılımının, ikili ilişkilerin güzel bir geleneği haline geldiğini dile getiren Şi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu, Çin ve Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve başlıca galip ülkeler olarak üstlendikleri büyük sorumluluğu açıkça ortaya koyuyor ve iki ülkenin 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını ve tarihsel gerçeklerini savunma konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.”
Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlamak amacıyla 3 Eylül'de Pekin'in merkezindeki Tiananmen Meydanı'nda bir askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra 20’den fazla ülkenin liderleri de katılacak.
