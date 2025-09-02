Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/saglik-durumu-tartisilan-trump-bugun-beyaz-sarayda-gizemli-bir-aciklama-yapacagini-duyurdu-1099028059.html
Sağlık durumu tartışılan Trump, bugün Beyaz Saray'da 'gizemli' bir açıklama yapacağını duyurdu
Sağlık durumu tartışılan Trump, bugün Beyaz Saray'da 'gizemli' bir açıklama yapacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Açıklama, Trump'ın sağlık durumuyla ilgili artan spekülasyonların ardından geliyor.
2025-09-02T15:46+0300
2025-09-02T15:46+0300
dünya
donald trump
sağlık
beyaz saray
açıklama
karoline leavitt
abd
truth social
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681544_0:129:2472:1520_1920x0_80_0_0_24fe90b266f37c718f60263d5ddd0efe.jpg
79 yaşındaki ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde kamuoyu önünden bir süre uzak kalmasının ardından, dün (1 Eylül Pazartesi) Virginia'daki golf kulübünden Beyaz Saray'a dönerken görüntülendi. Şişmiş ayak bilekleri ve elindeki bir morluk, Trump'ın fiziksel sağlığıyla ilgili endişeleri artırdı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın neyi ele alacağı henüz bilinmiyor. Ancak, açıklamasında yönetiminin karşı karşıya olduğu önemli konulardan birine değinmesi bekleniyor. Bu konular arasında Trump'ın Washington'da bir "suç krizi" olduğu yönündeki söylemleri yer alıyor. Şu anda şehirde 2 bin'den fazla ulusal muhafız konuşlandırılmış durumda. Trump, açıklamadan saatler önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada California'yı dünyanın "en tehlikeli şehri" olarak tanımladı. Trump'ın sağlığıyla ilgili son spekülasyonlar Trump, yine ABD basınına göre aynı zamanda sağlık durumuyla ilgili spekülasyonları bastırmak için bu açıklamayı kullanabilir. Basın Sekreteri Karoline Leavitt'e göre, başkana Temmuz ayında kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi kondu. Bu durum, bacaklardaki damarların kanı kalbe etkili bir şekilde geri pompalayamaması anlamına geliyor ve genellikle hayati tehlike arz etmiyor. Pazar günü Trump, Truth Social platformunda eski koç Jon Gruden ile golf oynarken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve "Jon Gruden ile golf oynamak harikaydı. Gerçekten iyi bir adam ve gerçek bir karakter!" yazdı. Ancak, Gruden'ın bir hafta önce X hesabında benzer bir fotoğraf paylaşması, bu görüntünün güncel olmayabileceği şüphelerini doğurdu. Fotoğrafta Trump'ın aynı kıyafetleri giydiği görülüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, bu paylaşımlara şu şekilde tepki gösterdi: Ayrıca, Başkan Yardımcısı JD Vance, USA Today ile yaptığı bir röportajda tuhaf bir zamanlamayla, "feci bir trajedi" olması durumunda Trump'ın yerine geçme konusunda kendinden emin olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/trump-oldu-haberi-mansetlere-tasindi-elindeki-gizemli-morluk-abdyi-karistirdi-canli-yayinda-gercegi-1098984633.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681544_138:0:2335:1648_1920x0_80_0_0_24e06287eb5733e82a009cce6dcbf943.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, sağlık, beyaz saray, açıklama, karoline leavitt, abd, truth social, haberler, abd
donald trump, sağlık, beyaz saray, açıklama, karoline leavitt, abd, truth social, haberler, abd

Sağlık durumu tartışılan Trump, bugün Beyaz Saray'da 'gizemli' bir açıklama yapacağını duyurdu

15:46 02.09.2025
© AP Photo / Alex BrandonTrump Beyaz Saray'da açıklama yapacak
Trump Beyaz Saray'da açıklama yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Açıklama, Trump'ın sağlık durumuyla ilgili artan spekülasyonların ardından geliyor.
79 yaşındaki ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde kamuoyu önünden bir süre uzak kalmasının ardından, dün (1 Eylül Pazartesi) Virginia'daki golf kulübünden Beyaz Saray'a dönerken görüntülendi. Şişmiş ayak bilekleri ve elindeki bir morluk, Trump'ın fiziksel sağlığıyla ilgili endişeleri artırdı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın neyi ele alacağı henüz bilinmiyor. Ancak, açıklamasında yönetiminin karşı karşıya olduğu önemli konulardan birine değinmesi bekleniyor. Bu konular arasında Trump'ın Washington'da bir "suç krizi" olduğu yönündeki söylemleri yer alıyor. Şu anda şehirde 2 bin'den fazla ulusal muhafız konuşlandırılmış durumda.
Trump, açıklamadan saatler önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada California'yı dünyanın "en tehlikeli şehri" olarak tanımladı.

Trump'ın sağlığıyla ilgili son spekülasyonlar

Trump, yine ABD basınına göre aynı zamanda sağlık durumuyla ilgili spekülasyonları bastırmak için bu açıklamayı kullanabilir. Basın Sekreteri Karoline Leavitt'e göre, başkana Temmuz ayında kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi kondu.
Bu durum, bacaklardaki damarların kanı kalbe etkili bir şekilde geri pompalayamaması anlamına geliyor ve genellikle hayati tehlike arz etmiyor. Pazar günü Trump, Truth Social platformunda eski koç Jon Gruden ile golf oynarken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve "Jon Gruden ile golf oynamak harikaydı. Gerçekten iyi bir adam ve gerçek bir karakter!" yazdı. Ancak, Gruden'ın bir hafta önce X hesabında benzer bir fotoğraf paylaşması, bu görüntünün güncel olmayabileceği şüphelerini doğurdu.
Trump sağlık sorunu iddialarına golf fotoğrafıyla yanıt verdi
Trump sağlık sorunu iddialarına golf fotoğrafıyla yanıt verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
Trump sağlık sorunu iddialarına golf fotoğrafıyla yanıt verdi
Fotoğrafta Trump'ın aynı kıyafetleri giydiği görülüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, bu paylaşımlara şu şekilde tepki gösterdi:

Komplo teorisyeni değilim, ancak ciddi bir sağlık sorunu geçirdiğinize dair artan söylentilere karşı çıkmak ve hayatta olduğunuzu kanıtlamak için Jon Gruden ile bugün golf oynadığınızı gösteren bir fotoğraf paylaşıyorsanız, 23 Ağustos'tan kalma bir fotoğraf kullanmak yerine güncel bir fotoğraf paylaşmanız daha faydalı olur.

Ayrıca, Başkan Yardımcısı JD Vance, USA Today ile yaptığı bir röportajda tuhaf bir zamanlamayla, "feci bir trajedi" olması durumunda Trump'ın yerine geçme konusunda kendinden emin olduğunu belirtti.
Trump'ın eli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
DÜNYA
'Trump öldü' haberi manşetlere taşındı, elindeki gizemli morluk ABD'yi karıştırdı: Canlı yayında gerçeği açıkladılar
Dün, 15:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала