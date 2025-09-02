https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/saglik-durumu-tartisilan-trump-bugun-beyaz-sarayda-gizemli-bir-aciklama-yapacagini-duyurdu-1099028059.html
Sağlık durumu tartışılan Trump, bugün Beyaz Saray'da 'gizemli' bir açıklama yapacağını duyurdu
Açıklama, Trump'ın sağlık durumuyla ilgili artan spekülasyonların ardından geliyor.
Sağlık durumu tartışılan Trump, bugün Beyaz Saray'da 'gizemli' bir açıklama yapacağını duyurdu
Açıklama, Trump'ın sağlık durumuyla ilgili artan spekülasyonların ardından geliyor.
79 yaşındaki ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde kamuoyu önünden bir süre uzak kalmasının ardından, dün (1 Eylül Pazartesi) Virginia'daki golf kulübünden Beyaz Saray'a dönerken görüntülendi. Şişmiş ayak bilekleri ve elindeki bir morluk, Trump'ın fiziksel sağlığıyla ilgili endişeleri artırdı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın neyi ele alacağı henüz bilinmiyor. Ancak, açıklamasında yönetiminin karşı karşıya olduğu önemli konulardan birine değinmesi bekleniyor. Bu konular arasında Trump'ın Washington'da bir "suç krizi" olduğu yönündeki söylemleri yer alıyor. Şu anda şehirde 2 bin'den fazla ulusal muhafız konuşlandırılmış durumda.
Trump, açıklamadan saatler önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada California'yı dünyanın "en tehlikeli şehri" olarak tanımladı.
Trump'ın sağlığıyla ilgili son spekülasyonlar
Trump, yine ABD basınına göre aynı zamanda sağlık durumuyla ilgili spekülasyonları bastırmak için bu açıklamayı kullanabilir. Basın Sekreteri Karoline Leavitt'e göre, başkana Temmuz ayında kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi kondu.
Bu durum, bacaklardaki damarların kanı kalbe etkili bir şekilde geri pompalayamaması anlamına geliyor ve genellikle hayati tehlike arz etmiyor. Pazar günü Trump, Truth Social platformunda eski koç Jon Gruden ile golf oynarken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve "Jon Gruden ile golf oynamak harikaydı. Gerçekten iyi bir adam ve gerçek bir karakter!" yazdı. Ancak, Gruden'ın bir hafta önce X hesabında benzer bir fotoğraf paylaşması, bu görüntünün güncel olmayabileceği şüphelerini doğurdu.
Fotoğrafta Trump'ın aynı kıyafetleri giydiği görülüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, bu paylaşımlara şu şekilde tepki gösterdi:
Komplo teorisyeni değilim, ancak ciddi bir sağlık sorunu geçirdiğinize dair artan söylentilere karşı çıkmak ve hayatta olduğunuzu kanıtlamak için Jon Gruden ile bugün golf oynadığınızı gösteren bir fotoğraf paylaşıyorsanız, 23 Ağustos'tan kalma bir fotoğraf kullanmak yerine güncel bir fotoğraf paylaşmanız daha faydalı olur.
Ayrıca, Başkan Yardımcısı JD Vance, USA Today ile yaptığı bir röportajda tuhaf bir zamanlamayla, "feci bir trajedi" olması durumunda Trump'ın yerine geçme konusunda kendinden emin olduğunu belirtti.