Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasındaki görüşmelerin yeni turu planlandı
16:31 02.09.2025 (güncellendi: 16:33 02.09.2025)
Çin'de demeç veren Uşakov, Rusya-ABD diyaloğuna ilişkin bilgiler paylaştı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasındaki görüşmelerin yeni turunun planlandığını ve çok sayıda soruna halen çözüm bulunamadığını belirtti.
Pekin'de Pervıy Kanal'a açıklamalarda bulunan Uşakov, "Dışişleri bakanlıkları arasındaki görüşmelerin yeni turu planlandı. Orada halen çözüm bulunmayan çok sayıda sorun mevcut" dedi.
Uşakov, yeni turun nerede ve ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a Çin'deki temasları hakkında bilgi verip vermeyeceğinin sorulması karşısındaysa Uşakov, "İlişkiler, öncelikli olarak Ukrayna çatışmasının tartışılması nezdinde gelişiyor. İkili ilişkilerin geliştiğini söylemek için henüz erken olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.
Rusya ve ABD'nin dışişleri bakanları ile çeşitli yetkilileri düzeyindeki görüşmeler Suudi Arabistan'da yapılmıştı.
İki ülkenin dışişleri bakanlığından diplomatlar ise Türkiye'de bir araya gelerek diplomatik temsilciliklerle ilgili sorunlara çözüm arayışında bulunmuştu.
