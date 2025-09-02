Türkiye
Putin: Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunulması konusunda konsensüs sağlanabilir
Putin: Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunulması konusunda konsensüs sağlanabilir
Pekin'de Slovak Başbakan Fico'yla buluşan Putin, Bratislava'nın bağımsız politikasına vurgu yaptı. Rus lider Ukrayna krizi hakkında da açıklamalar yaptı. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Pekin'de Slovak Başbakan Fico'yla buluşan Putin, Bratislava'nın bağımsız politikasına vurgu yaptı. Rus lider Ukrayna krizi hakkında da açıklamalar yaptı.
12:41 02.09.2025 (güncellendi: 13:30 02.09.2025)
Pekin'de Slovak Başbakan Fico'yla buluşan Putin, Bratislava'nın bağımsız politikasına vurgu yaptı. Rus lider Ukrayna krizi hakkında da açıklamalar yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunulması konusunda konsensüs sağlanabileceğini belirtti.

Çatışmanın sona ermesi halinde Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik seçenekler bulunduğunu kaydeden Putin, "Doğal olarak, güvenliğini nasıl sağlayacağı Ukrayna'nın kendi kararıdır, ancak bu güvenlik, Avrupa kıtasındaki güvenlik alanı da dahil temel belgelerde yazıldığı gibi, diğer ülkelerin, özellikle de Rusya Federasyonu'nun güvenliği pahasına sağlanamaz. Çatışmanın sona ermesi durumunda Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması için seçenekler mevcut ve bu da Anchorage'daki görüşmemizin konusuydu" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın kaderlerini Rusya'ya bağlayan insanları korumak zorunda kaldığını ve bu nedenle özel askeri harekata başladığını bir kez daha dile getiren Putin, Ukrayna çatışmasında ulusal çıkarları korumaktan başka amaçları olmadığının altını çizdi.

'Slovakya'nın bağımsız politikası değerli'

Rus lider, Slovakya'nın bağımsız politikasını değerli bulduklarını vurguladı.

Rusya'nın Slovakya için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini belirten Putin, Slovak şirketlerin Rus pazarında başarıyla çalışmaya devam ettiğini ve bunun Slovak ekonomisi için faydalı olduğunu söyledi.

'Rusya'nın kimseye saldırma niyetinde değil'

Batılı ülkelerde görülen, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağına dair histeriye tepki gösteren Putin, Rusya'nın kimseye saldırma niyetinde olmadığını kaydederek Batılı liderleri 'masal ve korku filmi uzmanları' olarak niteledi.
📍Putin'in açıklamasındaki satır başları şöyle:
🔹Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması konusunda bir konsensüs sağlanması mümkün
🔹Ukrayna, güvenliğini nasıl sağlayacağına kendisi karar vermelidir
🔹Ukrayna'nın güvenliği, Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamaz
🔹Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğini kabul edilemez buluyor
🔹Zaporojye Nükleer Santrali'nde ABD'yle işbirliği yapmaya hazırız
🔹Kiev, Ukrayna altyapısına yönelik ciddi saldırılara yanıt olarak Rusya'ya zarar vermeye çalışıyor, ancak Moskova'nın ortaklarına da zarar veriyor
🔹Moskova, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına saldırılarına uzun süre tahammül etti ve ardından ciddi bir şekilde karşılık vermeye başladı
🔹Batılı ülkelerde Rusya'nın Avrupa'ya saldırı planlarına ilişkin yaşanan histeri hakkında: Onlar masal ve korku filmi uzmanı, Rusya'nın kimseye saldırma niyeti yok

Fico: Ukrayna NATO üyesi olamaz

Fico da, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmeleri sırasında Kiev'in NATO'ya üye olamayacağının altını çizdi.
📍Fico'nun öne çıkan açıklamaları:
🔺Şunu özellikle vurgulamak isterim; Ukrayna NATO üyesi olamaz
🔺Slovakya, Ukrayna'nın Drujba petrol boru hattına yönelik saldırılarına çok sert tepki gösteriyor
🔺5 Eylül'de Ujgorod'da Zelenskiy ile yapacağım görüşmede boru hattına yönelik saldırıları konuşacağım
🔺Zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya yaptığı davet için Putin'e teşekkür ederim
🔺Slovakya, Rus fosil yakıtlarının 2027 yılına kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını öngören AB Komisyonu'nun Repower AB planına aleyhte oy kullanacak
