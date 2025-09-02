https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-1099023608.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolünde

Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Fedorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 295 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 162 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı deniz limanlarının altyapısı, İHA imalat atölyeleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 158 uçak tipi İHA engelledi.

