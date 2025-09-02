Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolünde
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolünde
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T13:40+0300
2025-09-02T13:39+0300
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Fedorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 295 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 162 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı deniz limanlarının altyapısı, İHA imalat atölyeleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 158 uçak tipi İHA engelledi.
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolünde

13:40 02.09.2025
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Fedorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 295 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 162 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı deniz limanlarının altyapısı, İHA imalat atölyeleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 158 uçak tipi İHA engelledi.
DÜNYA
Kremlin, Putin'in Çin ziyareti sırasında imzalanan belgeleri açıkladı
13:11
