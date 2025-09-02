Rusya, Çin ve Moğolistan tarihi hakikatin korunmasından yana
2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümünün kutlanacağı Pekin'de bir araya gelen Rusya, Çin ve Moğolistan liderlerinin görüşmesinde 'tarihi hakikat' vurgusu yapıldı.
Moğolistan Devlet Başkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Moğolistan, Rusya ve Çin halklarının, 2. Dünya Savaşı hakkındaki tarihi hakikatin çarpıtılmasını önleme konusunda hemfikir olduklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yaptıkları üçlü görüşmede konuşan Hürelsüh, "Üç ülkenin devlet başkanlarının bu toplantısı, Büyük Ortak Zafer'in kutlandığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle özel bir tarihi öneme sahip. Üç ülkemizin halklarının, tarihi hafızayı koruma, tarihi hakikatin çarpıtılmasını önleme ve ortak zaferimizin önemini ve bu savaşın sonuçlarını gelecek nesillere objektif bir şekilde aktarma arzusunda her zaman birlik içinde olduklarını görmek memnuniyet verici" dedi.
Putin: Rusya, Çin ve Moğolistan ile ilişkileri güçlendirmeye kararlı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin ve Moğolistan liderleriyle gerçekleştirilen üçlü zirvede, Moskova’nın her iki ülkeyle de karşılıklı güven ve samimiyet temelinde ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini ifade etti.
Putin, üçlü işbirliğinin bölgesel istikrar ve kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.
Rusya, Çin ve Moğolistan'ın iyi komşular olduğunu kaydederek "Dostluk ve karşılıklı destek gelenekleri halklarımızı birbirine bağlıyor" diye konuştu.
Şi: Ortak projeler işbirliğine ivme kazandırıyor
Çin lideri Şi de ekonomik koridor oluşturma programı kapsamındaki ortak projelerin Rusya, Çin ve Moğolistan arasındaki işbirliğine yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.