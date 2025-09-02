https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/rus-lider-putin-ve-kuzey-koreli-mevkidasi-kim-yarin-pekinde-ikili-gorusme-yapabilir-1099023494.html

Rus lider Putin ve Kuzey Koreli mevkidaşı Kim, yarın Pekin’de ikili görüşme yapabilir

Rus lider Putin ve Kuzey Koreli mevkidaşı Kim, yarın Pekin’de ikili görüşme yapabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Putin ve Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un’un Çarşamba günü Pekin’de düzenlenecek askeri geçit töreninde ve... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-02T13:39+0300

2025-09-02T13:39+0300

2025-09-02T13:43+0300

dünya

rusya

kremlin

yuriy uşakov

vladimir putin

pekin

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong-un

kim jong-un

görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099023029_0:14:1109:638_1920x0_80_0_0_218ff89f9c763ed8998b40eb86caa0a2.png

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un Çarşamba günü Pekin’de düzenlenecek askeri geçit töreninde ve resepsiyonda bir arada olacaklarını, ikisinin bu etkinliklerden sonra ikili formatta görüşmeye devam edebileceklerini ifade etti.Uşakov, gazetecilerden gelen ilgili soru karşısında, “Kendisinin (Kim Jong-un) artık Çin’de olduğunu biliyoruz, yarın Başkanımız ve Kim Jong-un askeri geçit töreninde, resepsiyonda birlikte olacak ve bu iki etkinlikte yapacakları temasların ikili formatta devam edeceğini düşünüyoruz” yanıtını verdi.Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlamak amacıyla 3 Eylül'de Pekin'in merkezindeki Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/putinin-pekin-ziyareti-ikinci-dunya-savasinin-sonuclarini-savunma-konusundaki-kararliligini-1098887060.html

rusya

pekin

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, pekin, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong-un, kim jong-un, görüşme, ikili görüşme, askeri geçit töreni, resepsiyon