Rus lider Putin ve Kuzey Koreli mevkidaşı Kim, yarın Pekin'de ikili görüşme yapabilir
Rus lider Putin ve Kuzey Koreli mevkidaşı Kim, yarın Pekin’de ikili görüşme yapabilir
2025-09-02T13:39+0300
2025-09-02T13:39+0300
2025-09-02T13:43+0300
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un Çarşamba günü Pekin’de düzenlenecek askeri geçit töreninde ve resepsiyonda bir arada olacaklarını, ikisinin bu etkinliklerden sonra ikili formatta görüşmeye devam edebileceklerini ifade etti.Uşakov, gazetecilerden gelen ilgili soru karşısında, “Kendisinin (Kim Jong-un) artık Çin’de olduğunu biliyoruz, yarın Başkanımız ve Kim Jong-un askeri geçit töreninde, resepsiyonda birlikte olacak ve bu iki etkinlikte yapacakları temasların ikili formatta devam edeceğini düşünüyoruz” yanıtını verdi.Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlamak amacıyla 3 Eylül'de Pekin'in merkezindeki Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.
2025
13:39 02.09.2025 (güncellendi: 13:43 02.09.2025)
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un Çarşamba günü Pekin’de düzenlenecek askeri geçit töreninde ve resepsiyonda bir arada olacaklarını, ikisinin bu etkinliklerden sonra ikili formatta görüşmeye devam edebileceklerini ifade etti.
Uşakov, gazetecilerden gelen ilgili soru karşısında, “Kendisinin (Kim Jong-un) artık Çin’de olduğunu biliyoruz, yarın Başkanımız ve Kim Jong-un askeri geçit töreninde, resepsiyonda birlikte olacak ve bu iki etkinlikte yapacakları temasların ikili formatta devam edeceğini düşünüyoruz” yanıtını verdi.
Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlamak amacıyla 3 Eylül'de Pekin'in merkezindeki Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.