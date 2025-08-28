https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/putinin-pekin-ziyareti-ikinci-dunya-savasinin-sonuclarini-savunma-konusundaki-kararliligini-1098887060.html
‘Putin'in Pekin ziyareti, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını savunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor’
‘Putin'in Pekin ziyareti, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını savunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor’
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus lider Putin'in Pekin ziyaretinin, Rusya ve Çin’in İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını savunma konusundaki... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T10:55+0300
2025-08-28T10:55+0300
2025-08-28T10:55+0300
dünya
çin
çin dışişleri bakanlığı
hong lei
rusya
vladimir putin
pekin
i̇kinci dünya savaşı
kutlama
etkinlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098886904_0:61:1176:723_1920x0_80_0_0_089da31bec3fe5ef87eec47be947ac61.png
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong Lei, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin ziyaretinin ve Çin halkının Japon saldırganlarına karşı verdiği Direniş Savaşı ve anti-faşist savaşında kazandığı zaferin 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmasının, iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını savunma konusundaki kararlılığını simgelediğini belitrtti.Hong, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anma etkinliklerine katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaret, Çin ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın yeni dönemdeki üst düzey düzeyini ortaya koyarken, iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferin sonuçlarını savunma konusundaki birliğini ve ortak kararlılığını simgeliyor” ifadelerini kullandı.80 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı'nın Asya ve Avrupa'daki başlıca savaş alanları olan Çin ve Sovyetler Birliği’nin, militarizm ve faşizme karşı mücadelede başlıca destek olduğuna ve muazzam kayıplar verdiklerine dikkat çeken Sözcü, “İki ülke halkı omuz omuza, birbirlerine destek olarak savaşmış, halklarını yıkımdan ve insanlığın geleceğini kurtarmış, İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafere belirleyici katkıda bulunmuştur” vurgusunu yaptı.Bu yılın aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşunun 80. yıl dönümü olduğunu da kaydeden Hong, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/rus-ve-cin-denizaltilarindan-asya-pasifikte-ortak-devriye-1098875493.html
çin
rusya
pekin
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098886904_66:0:1110:783_1920x0_80_0_0_b2805d588639273b7fdced90723b49b9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, çin dışişleri bakanlığı, hong lei, rusya, vladimir putin, pekin, i̇kinci dünya savaşı, kutlama, etkinlik, sovyetler birliği, sözcü, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), brics
çin, çin dışişleri bakanlığı, hong lei, rusya, vladimir putin, pekin, i̇kinci dünya savaşı, kutlama, etkinlik, sovyetler birliği, sözcü, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), brics
‘Putin'in Pekin ziyareti, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını savunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor’
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus lider Putin'in Pekin ziyaretinin, Rusya ve Çin’in İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını savunma konusundaki kararlılığını yansıttığı belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong Lei, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin ziyaretinin ve Çin halkının Japon saldırganlarına karşı verdiği Direniş Savaşı ve anti-faşist savaşında kazandığı zaferin 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmasının, iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını savunma konusundaki kararlılığını simgelediğini belitrtti.
Hong, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anma etkinliklerine katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaret, Çin ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın yeni dönemdeki üst düzey düzeyini ortaya koyarken, iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferin sonuçlarını savunma konusundaki birliğini ve ortak kararlılığını simgeliyor” ifadelerini kullandı.
80 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı'nın Asya ve Avrupa'daki başlıca savaş alanları olan Çin ve Sovyetler Birliği’nin, militarizm ve faşizme karşı mücadelede başlıca destek olduğuna ve muazzam kayıplar verdiklerine dikkat çeken Sözcü, “İki ülke halkı omuz omuza, birbirlerine destek olarak savaşmış, halklarını yıkımdan ve insanlığın geleceğini kurtarmış, İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafere belirleyici katkıda bulunmuştur” vurgusunu yaptı.
Bu yılın aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşunun 80. yıl dönümü olduğunu da kaydeden Hong, şunları söyledi:
Değişen ve istikrarsız uluslararası durum koşullarında Çin ve Rusya, BM'nin kurucu ülkeleri ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak BM'nin otoritesini ve uluslararası adaleti korumak, BM, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmek, orijinal çok taraflılığı uygulamak ve insanlık için daha aydınlık geleceği birlikte açmak için çaba göstermeye devam edecek.