‘Putin'in Pekin ziyareti, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını savunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor’

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus lider Putin'in Pekin ziyaretinin, Rusya ve Çin’in İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını savunma konusundaki... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong Lei, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin ziyaretinin ve Çin halkının Japon saldırganlarına karşı verdiği Direniş Savaşı ve anti-faşist savaşında kazandığı zaferin 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmasının, iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını savunma konusundaki kararlılığını simgelediğini belitrtti.Hong, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anma etkinliklerine katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaret, Çin ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın yeni dönemdeki üst düzey düzeyini ortaya koyarken, iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferin sonuçlarını savunma konusundaki birliğini ve ortak kararlılığını simgeliyor” ifadelerini kullandı.80 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı'nın Asya ve Avrupa'daki başlıca savaş alanları olan Çin ve Sovyetler Birliği’nin, militarizm ve faşizme karşı mücadelede başlıca destek olduğuna ve muazzam kayıplar verdiklerine dikkat çeken Sözcü, “İki ülke halkı omuz omuza, birbirlerine destek olarak savaşmış, halklarını yıkımdan ve insanlığın geleceğini kurtarmış, İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafere belirleyici katkıda bulunmuştur” vurgusunu yaptı.Bu yılın aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşunun 80. yıl dönümü olduğunu da kaydeden Hong, şunları söyledi:

