‘Putin ve Şi, Ukrayna krizi ile Alaska görüşmesini görüşmedi’

Çin Merkez Televizyonu’nun yaptığı açıklamada, Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi arasındaki görüşme sırasında Ukrayna krizi veya Alaska görüşmesinin ele... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping arasında bugün Pekin’de ikili görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından Çin Merkez Televizyonu, görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, iki tarafın açıklamalarının ana noktaları ve görüşmelerin genel içeriği özetlendi.Açıklamanın metninde, Ukrayna krizinden veya Ağustos ayında Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmeden bahsedilmiyor.Çin televizyonu, Putin ve Şi’nin Pekin'deki görüşmeler sırasında, iki tarafı ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konuları ele aldığını kaydetti, ancak hangi konuların görüşüldüğüne ilişkin bilgi vermedi.

