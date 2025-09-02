https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/putin-ve-si-ukrayna-krizi-ile-alaska-gorusmesini-gorusmedi-1099015336.html
‘Putin ve Şi, Ukrayna krizi ile Alaska görüşmesini görüşmedi’
‘Putin ve Şi, Ukrayna krizi ile Alaska görüşmesini görüşmedi’
Sputnik Türkiye
Çin Merkez Televizyonu’nun yaptığı açıklamada, Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi arasındaki görüşme sırasında Ukrayna krizi veya Alaska görüşmesinin ele... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T12:11+0300
2025-09-02T12:11+0300
2025-09-02T12:11+0300
dünya
rusya
çin
şi cinping
vladimir putin
çin merkez televizyonu (cctv)
donald trump
alaska
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096074852_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_d46f0f625eaab7d47e4495d4f9eb6fbe.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping arasında bugün Pekin’de ikili görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından Çin Merkez Televizyonu, görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, iki tarafın açıklamalarının ana noktaları ve görüşmelerin genel içeriği özetlendi.Açıklamanın metninde, Ukrayna krizinden veya Ağustos ayında Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmeden bahsedilmiyor.Çin televizyonu, Putin ve Şi’nin Pekin'deki görüşmeler sırasında, iki tarafı ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konuları ele aldığını kaydetti, ancak hangi konuların görüşüldüğüne ilişkin bilgi vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/si-cinping-cin-rusya-ortakligi-iyi-komsuluk-iliskilerinin-bir-ornegi-haline-geldi-1099012959.html
rusya
çin
alaska
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096074852_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_5cd3989708deac465197d7562c2be01d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, çin, şi cinping, vladimir putin, çin merkez televizyonu (cctv), donald trump, alaska, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, çin, şi cinping, vladimir putin, çin merkez televizyonu (cctv), donald trump, alaska, ukrayna, ukrayna krizi
‘Putin ve Şi, Ukrayna krizi ile Alaska görüşmesini görüşmedi’
Çin Merkez Televizyonu’nun yaptığı açıklamada, Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi arasındaki görüşme sırasında Ukrayna krizi veya Alaska görüşmesinin ele alındığına ilişkin hiçbir bilgiye yer verilmedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping arasında bugün Pekin’de ikili görüşme gerçekleşti.
Görüşmenin ardından Çin Merkez Televizyonu, görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, iki tarafın açıklamalarının ana noktaları ve görüşmelerin genel içeriği özetlendi.
Açıklamanın metninde, Ukrayna krizinden veya Ağustos ayında Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmeden bahsedilmiyor.
Çin televizyonu, Putin ve Şi’nin Pekin'deki görüşmeler sırasında, iki tarafı ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konuları ele aldığını kaydetti, ancak hangi konuların görüşüldüğüne ilişkin bilgi vermedi.