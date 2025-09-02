Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/putin-ve-si-ukrayna-krizi-ile-alaska-gorusmesini-gorusmedi-1099015336.html
‘Putin ve Şi, Ukrayna krizi ile Alaska görüşmesini görüşmedi’
‘Putin ve Şi, Ukrayna krizi ile Alaska görüşmesini görüşmedi’
Çin Merkez Televizyonu’nun yaptığı açıklamada, Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi arasındaki görüşme sırasında Ukrayna krizi veya Alaska görüşmesinin ele... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096074852_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_d46f0f625eaab7d47e4495d4f9eb6fbe.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping arasında bugün Pekin’de ikili görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından Çin Merkez Televizyonu, görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, iki tarafın açıklamalarının ana noktaları ve görüşmelerin genel içeriği özetlendi.Açıklamanın metninde, Ukrayna krizinden veya Ağustos ayında Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmeden bahsedilmiyor.Çin televizyonu, Putin ve Şi’nin Pekin'deki görüşmeler sırasında, iki tarafı ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konuları ele aldığını kaydetti, ancak hangi konuların görüşüldüğüne ilişkin bilgi vermedi.
‘Putin ve Şi, Ukrayna krizi ile Alaska görüşmesini görüşmedi’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Moskova'da bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Moskova'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Çin Merkez Televizyonu’nun yaptığı açıklamada, Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi arasındaki görüşme sırasında Ukrayna krizi veya Alaska görüşmesinin ele alındığına ilişkin hiçbir bilgiye yer verilmedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping arasında bugün Pekin’de ikili görüşme gerçekleşti.
Görüşmenin ardından Çin Merkez Televizyonu, görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, iki tarafın açıklamalarının ana noktaları ve görüşmelerin genel içeriği özetlendi.
Açıklamanın metninde, Ukrayna krizinden veya Ağustos ayında Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmeden bahsedilmiyor.
Çin televizyonu, Putin ve Şi’nin Pekin'deki görüşmeler sırasında, iki tarafı ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konuları ele aldığını kaydetti, ancak hangi konuların görüşüldüğüne ilişkin bilgi vermedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kremlin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
DÜNYA
Çin Devlet başkanı Cinping: Çin-Rusya ortaklığı iyi komşuluk ilişkilerinin bir örneği haline geldi
11:41
