Putin: Rusya ve Sırbistan'ın stratejik ortaklığı hem Moskova'ya hem de Belgrad'a olumlu sonuçlar getiriyor

02.09.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099032373_0:0:1345:756_1920x0_80_0_0_9a7d00862456b4bd37d9eccd54aa970b.png

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Rus lider, iki ülkenin stratejik ortaklığının hem Moskova’ya hem de Belgrad’a olumlu sonuçlar getirdiğini vurguladı.Putin ayrıca Rusya’nın, Sırbistan'ın Vucic liderliğinde yürüttüğü bağımsız siyasi rotaya saygı duyduğunu sözlerine ekledi.Vucic ise Sırbistan'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda verdiği destek ve Sırplara yönelik dostça tutum için Rus lidere, Rusya'ya şükranlarını dile getirdi.Sırp lider aynı zamanda Sırbistan’ın Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke olduğunu, Belgrad’ın tarafsızlığını sürdüreceğini vurguladı.Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlamak amacıyla 3 Eylül'de Pekin'in merkezindeki Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.

