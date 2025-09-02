Türkiye
Putin: Moskova, Rusya ve Pakistan arasındaki ilişkilere değer veriyor
Putin: Moskova, Rusya ve Pakistan arasındaki ilişkilere değer veriyor
Rusya lideri Putin, Moskova’nın Rusya ve Pakistan arasında gelişen ilişkilere değer verdiğini belirtti. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e düzenlediği ziyaret kapsamında Pekin'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.Rus lider, Şerif ile yaptığı görüşmenin başında, "Pakistan'ın ortağımız olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtmeliyim. Biz, ülkelerimiz arasında gelişen ilişkilere değer veriyoruz" diye konuştu.Rusya ve Pakistan arasındaki ticaret cirosunun bir dizi objektif koşuldan dolayı bir derece azaldığını söyleyen Putin, "Bu çalışmamız, durumu analiz etmemiz ve üzerinde çalışmayı sürdürmemiz için iyi bir sinyal"vurgusunu yaptı.Rus lider, Rusya ve Pakistan'ın uluslararası platformlarda ve iki ülkenin parlamentoları aracılığıyla yaptığı işbirliğine de dikkat çekti ve bu yöndeki etkileşimin sürekli olduğunun altını çizdi.
Rusya lideri Putin, Moskova’nın Rusya ve Pakistan arasında gelişen ilişkilere değer verdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’e düzenlediği ziyaret kapsamında Pekin’de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
Rus lider, Şerif ile yaptığı görüşmenin başında, "Pakistan'ın ortağımız olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtmeliyim. Biz, ülkelerimiz arasında gelişen ilişkilere değer veriyoruz” diye konuştu.
Rusya ve Pakistan arasındaki ticaret cirosunun bir dizi objektif koşuldan dolayı bir derece azaldığını söyleyen Putin, “Bu çalışmamız, durumu analiz etmemiz ve üzerinde çalışmayı sürdürmemiz için iyi bir sinyal”vurgusunu yaptı.
Rus lider, Rusya ve Pakistan'ın uluslararası platformlarda ve iki ülkenin parlamentoları aracılığıyla yaptığı işbirliğine de dikkat çekti ve bu yöndeki etkileşimin sürekli olduğunun altını çizdi.
