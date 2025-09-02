https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/putin-cin-ziyaretinde-si-jinping-ile-bir-araya-gelecek-1099001804.html
Putin, Çin ziyaretinde Şi Jinping ile bir araya gelecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de temaslarını sürdürecek. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982528_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_29b2f17f7b19c6589313fa403d7039d2.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’e yaptığı dört günlük ziyaretin üçüncü gününde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmelerde bulunacak, ayrıca bir dizi uluslararası temas gerçekleştirecek.Putin, 31 Ağustos’ta Çin’e gitti. Ziyaretinin ilk durağı, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin düzenlendiği Tianjin oldu. Salı günü ise Rusya lideri başkent Pekin’de temaslarını sürdürecek; burada hem ikili görüşmeler yapacak hem de İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen kutlama etkinliklerine katılacak.Rusya ve Çin liderlerinin görüşmeleri, önce Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnagiyn Kurelsuk’un da katılacağı üçlü formatta başlayacak. Ardından Putin ve Şi Jinping 'dar formatta', Kremlin’in ziyaret öncesi belirttiği gibi 'bir fincan çay eşliğinde' sohbet edecek. Rusya-Çin görüşmeleri, heyetlerin de katılacağı resmi kahvaltı ile devam edecek.Pekin’de yapılacak bu görüşmeler, bu yıl Rusya ve Çin liderleri arasındaki ikinci yüz yüze üst düzey buluşma olacak. İlki Mayıs ayında Moskova’da gerçekleşmişti. şi Jinping, o zaman Rusya’ya Zafer Günü kutlamaları için gelmiş, Kremlin’de yapılan görüşme de çay eşliğinde gerçekleşmişti.Devlet başkanlarının temasları dün Tianjin’de başlamıştı. Putin, burada Çinli mevkidaşına ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmenin sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.Rus heyetinde başbakan yardımcıları, bakanlar, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi çalışanları, bazı federal kurum başkanları, devlet şirketlerinin yöneticileri ve birkaç büyük iş dünyası temsilcisi yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/sio-zirvesi-sona-erdi-putin-pekine-geciyor-1098998158.html
pekin
tianjin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982528_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_2259b01df831bd87a3ddd4f86719baed.jpg
