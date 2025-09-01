https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/sio-zirvesi-sona-erdi-putin-pekine-geciyor-1098998158.html
ŞİÖ zirvesi sona erdi: Putin, Pekin'e geçiyor
Çin’in Tianjin kentinde bir araya gelen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi görüşmeleri sona erdi. Putin'in Pekin'e geçeceği bildirildi. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
Çin’in Tianjin kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin sona erdiği bildirildi. Konuklar onuruna düzenlenen resmi resepsiyona katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yüksek düzeyli konuklarla gayriresmi bir ortamda görüştü. Zirveye 20’den fazla ülke lideri ve uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.Putin, zirve kapsamında ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca, ŞİÖ zirvesi etkinliklerine katılımını sürdüren Putin, bir dizi ikili görüşmeler yaptı. Bu çerçevede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmeler gerçekleşti. Putin ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikili görüşme yaptı, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevkat Mirziyoyev ile kısa görüşmelerde bulundu. Vietnam Başbakanı Pham Minh Tinh ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Son ikili görüşme ise Nepal Başbakanı Şarma Oli ile yapıldı.Putin, Çin’deki dört günlük ziyaretinin çerçevesinde çalışma programına devam etmek üzere Tianjin’den Pekin’e hareket etti.2 Eylül’de Pekin’de Rus liderin, Moğolistan ve Çin liderleriyle üçlü bir toplantısı planlanıyor. Putin ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek ve yabancı devlet liderleriyle ikili görüşmeler maratonunu sürdürecek.Buna ek olarak, Rusya Devlet Başkanı 3 Eylül’de, Japon militarizmi üzerindeki zaferin ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümüne ilişkin tören etkinliklerinde baş konuk olarak hazır bulunacak.
