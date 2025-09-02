https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/orta-yas-krizi-bitti-ama-yerine-daha-kotusu-geldi-artik-genc-krizi-var-1099031671.html

Orta yaş krizi bitti, ama yerine daha kötüsü geldi: Artık 'genç krizi' var

Orta yaş krizi bitti, ama yerine daha kötüsü geldi: Artık 'genç krizi' var

Yeni bir çalışma, orta yaşta zirve yapan 'mutsuzluk eğrisinin' ortadan kalktığını, ancak bunun yerini daha endişe verici bir trendin aldığını gösteriyor. Detaylar haberde...

Yeni anket çalışmasına göre, yaşla birlikte endişe, stres ve depresyonun artarak 'orta yaş krizi' olarak bilinen durumun genç yaşlara kaydığını gösteriyor. Bu değişim, uzmanlara göre özellikle gençlerin zihinsel sağlığındaki kötüleşmeden kaynaklanıyor olabilir. ABD’deki Dartmouth College'dan David Blanchflower ve meslektaşlarının yürüttüğü bu çalışma, PLOS One dergisinde yayımlandı. Resesyon, pandemi, sosyal medya Blanchflower ve ekibi, bu durumu netleştirmek için ABD ve İngiltere’den kapsamlı verileri analiz etti. Analizler sonucu 40'lı yaşların sonlarında ve daha yaşlı bireylerde mutsuzluk seviyelerinde önemli bir değişiklik gözlenmedi. Ancak yine sonuçlara göre "orta yaş grubunda eğrinin kaybolması, gençlerin zihinsel sağlığındaki kötüleşmeden kaynaklanıyor" gibi görünüyor. Araştırmacılar, gençlerin iş bulma beklentilerini olumsuz etkileyen 2008 Büyük Resesyonu'nun uzun vadeli etkileri, zihinsel sağlık hizmetleri için finansal eksikleri, COVID-19 pandemisinin zihinsel sağlık üzerindeki etkileri ve sosyal medya kullanımındaki artış gibi olası faktörleri öne sürüyor. Bu faktörlerin hangilerinin etkili olduğu veya başka nedenlerin olup olmadığı, daha fazla araştırmayı gerektiriyor. 'Gençlerde mutsuzluk en yüksek seviyede' Araştırmanın yazarları, "Bu, gençlerin zihinsel sağlığındaki son yıllardaki düşüşün, ABD ve İngiltere'de mutsuzluğun gençlerde en yüksek seviyede olduğunu ve yaşla birlikte azaldığını gösteren ilk çalışma. Bu, geçmişte mutsuzluğun orta yaşta zirve yaptığı durumdan büyük bir değişiklik. Değişimin nedenleri tartışmalı, ancak asıl endişemiz, gençler arasında ciddi bir zihinsel sağlık krizinin varlığı ve bunun ele alınması gerektiği" diyor.

