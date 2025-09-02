https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/onemli-mesajlar-veren-erdogan-sayin-putin-istanbul-surecinin-devami-icin-niye-olmasin-dedi-ama-1099023972.html

Önemli mesajlar veren Erdoğan: Sayın Putin, İstanbul sürecinin devamı için ‘Niye olmasın’ dedi ama henüz hazır değiller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’de katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi dönüşünde gazetecilere konuştu. Erdoğan, “Doğu-Batı arasında... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in şeref konuğu olarak katıldığı zirvenin, Türkiye’nin Asya ülkelerine verdiği önemin bir nişanesi olduğunu söyledi.Bölgesel liderlerle temaslarErdoğan, zirve kapsamında şu liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı:Bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının da gündeme geldiğini belirtti.'Soğuk Savaş ayazında buz tutmuş bir ülke değiliz'Erdoğan, Türkiye’nin dünyaya sadece Doğu-Batı ekseninde bakmadığını vurgulayarak şunları söyledi:Putin görüşmesine dair detaylar: Sayın Putin, İstanbul sürecinin devamı için ‘niye olmasın’ dedi. Ancak henüz hazır değillerCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ikili görüşmesinde Ukrayna krizinin adil bir barışla sonlandırılması için yapılabilecekleri ele aldıklarını belirtti. Enerji işbirliğinin de gündemde olduğunu ifade eden Erdoğan, şu mesajı verdi:Alaska zirvesi ve Trump’la temaslarErdoğan, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmenin önemine işaret ederek, “Hem Zelenski hem Putin’in yaklaşımlarını olumlu buldum” dedi. Türkiye’nin taraflarla ve Avrupalı liderlerle sürekli temas halinde olduğunu, Dışişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı’nın da aktif görüşmeler yürüttüğünü aktardı.Tahıl koridoru ve esir takası gündemdeErdoğan, her görüşmede tahıl koridoru ve esir takaslarını gündemde tuttuklarını belirterek, “Adil ve kalıcı barış, tarafları dışlamadan müzakere zeminini güçlendirerek gelecektir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, krizin başından beri her iki tarafla da güven ilişkisi kurmuş bir ülke olduğunu vurguladı.ŞİÖ'nün önemine dikkat çektiErdoğan, ŞİÖ üyesi 10 ülkenin nüfusunun 3.8 milyar, ekonomik büyüklüğünün ise 30 trilyon dolara yaklaştığını belirterek, örgütün 1996’dan bu yana ekonomik işbirliği ve bölgesel sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığını vurguladı.“Şanhay Ruhu” ilkeleri olan eşitlik, istişare, karşılıklı güven, farklılıklara saygı ve ortak kalkınmanın, Türkiye’nin Yeniden Asya Girişimi ile örtüştüğünü ifade etti.Cinping ve Çin heyetiyle görüşme: 'Değerli dostum' vurgusuÇin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetlerarası verimli bir görüşme yaptıklarını aktaran ve Çin liderine 'değerli dostum' diyerek seslenen Erdoğan, “Çin ile ekonomik ilişkilerimizi daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz” dedi. Ayrıca, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Üyesi Say Çi ile de ekonomik işbirliği konularında görüşme yaptığını açıkladı.Erdoğan’dan BM Genel Kurulu ve Suriye mesajı: Filistin’in sesi kısılamaz, Suriye’yi yalnız bırakmayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal etmesi kararına sert tepki gösterdi. Bu kararın BM Genel Kurulu’na katılımı engelleyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:'Filistin’in sesi kısılmayacak'Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bu konuda görüşme yapmak istediğini, ancak programların uygun olmadığını belirtti. Telefon diplomasisinin devam edeceğini ifade eden Erdoğan, Filistin meselesine dikkat çekerek şu mesajı verdi:Cumhurbaşkanı, bazı Avrupa ülkelerinin de içinde bulunduğu birçok ülkenin BM Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlandığını hatırlattı ve ekledi:'Suriye’yi yalnız bırakmayacağız'Cumhurbaşkanı, Suriye halkının farklı etnik ve dini kimlikleriyle bir bütün olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:İsrail-YPG iddialarına yanıtBir soru üzerine Erdoğan, İsrail’in Türkiye’yi hedef alan açıklamaları ve YPG üzerinden Suriye’de atacağı adımlar hakkındaki iddiaları da değerlendirdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

