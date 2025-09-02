Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34
Norveç'ten İngiltere'yle savunma işbirliği: 13.5 milyar dolarlık fırkateyn yatırımı yapıldı
Norveç'ten İngiltere’yle savunma işbirliği: 13.5 milyar dolarlık fırkateyn yatırımı yapıldı
Norveç, deniz savunmasını güçlendirmek için 14 milyar dolara yakın bütçeyle İngiltere'den yeni nesil fırkateynler alacağını açıkladı. Ülke tarihindeki en büyük...
Norveç hükümeti, yeni fırkateynler için İngiltere’yi stratejik ortak olarak seçti. Başbakan Jonas Gahr Stoere, anlaşmayı duyururken, “Fırkateynler savunmamızın temel taşıdır çünkü egemenliğimizi ve denizlerimizi korumanın anahtarıdır” sözlerini kullandı. Norveç’in bu anlaşma ile yapacağı yatırım, ülke tarihindeki en büyük askeri harcama olarak kayda geçti.Kuzey Denizi’nde güç dengesi Fırkateynlerin en önemli görevlerinden biri, Kuzey Denizi’nde güvenliği sağlamak olacak. Bu yeni donanma sayesinde Norveç, NATO’daki rolünü daha da güçlendirecek.İngiltere Başbakanı Keir Starmer anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak, “Bu anlaşma sayesinde sekizi İngiliz, en az beşi Norveç’e ait olmak üzere 13 fırkateynlik ortak filo Kuzey Avrupa’da görev yapacak” dedi. Bu yeni işbirliğiyle iki ülkenin donanmaları bölgedeki güvenliği birlikte sağlayacak.Ekonomiye katkı İngiliz hükümeti, anlaşmanın ülke içinde 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Bunların yarısından fazlası İskoçya’daki tersanelerde olacak. Norveç tarafı ise anlaşmanın yalnızca askeri değil, sanayi alanında da karşılıklı işbirliği yaratacağını belirtti.
15:48 02.09.2025
HMS Richmond, foreground, a Type 23 Duke Class frigate, observing aircraft carrier Admiral Kuznetsov, at rear left, which is part of a Russian task group, during transit through the North Sea
This is a handout photo issued by Britain's Ministry of Defence taken on Wednesday Oct. 19, 2016, of HMS Richmond, foreground, a Type 23 Duke Class frigate, observing aircraft carrier Admiral Kuznetsov, at rear left, which is part of a Russian task group, during transit through the North Sea - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
Norveç, deniz savunmasını güçlendirmek için 14 milyar dolara yakın bütçeyle İngiltere’den yeni nesil fırkateynler alacağını açıkladı. Ülke tarihindeki en büyük askeri yatırımın Kuzey Denizi güvenliğinde dönüm noktası olması planlanıyor.
Norveç hükümeti, yeni fırkateynler için İngiltere’yi stratejik ortak olarak seçti. Başbakan Jonas Gahr Stoere, anlaşmayı duyururken, “Fırkateynler savunmamızın temel taşıdır çünkü egemenliğimizi ve denizlerimizi korumanın anahtarıdır” sözlerini kullandı. Norveç’in bu anlaşma ile yapacağı yatırım, ülke tarihindeki en büyük askeri harcama olarak kayda geçti.

Kuzey Denizi’nde güç dengesi

Fırkateynlerin en önemli görevlerinden biri, Kuzey Denizi’nde güvenliği sağlamak olacak. Bu yeni donanma sayesinde Norveç, NATO’daki rolünü daha da güçlendirecek.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak, “Bu anlaşma sayesinde sekizi İngiliz, en az beşi Norveç’e ait olmak üzere 13 fırkateynlik ortak filo Kuzey Avrupa’da görev yapacak” dedi. Bu yeni işbirliğiyle iki ülkenin donanmaları bölgedeki güvenliği birlikte sağlayacak.

Ekonomiye katkı

İngiliz hükümeti, anlaşmanın ülke içinde 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Bunların yarısından fazlası İskoçya’daki tersanelerde olacak. Norveç tarafı ise anlaşmanın yalnızca askeri değil, sanayi alanında da karşılıklı işbirliği yaratacağını belirtti.
