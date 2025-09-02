https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/norvecten-ingiltereyle-savunma-isbirligi-135-milyar-dolarlik-firkateyn-yatirimi-yapildi-1099026291.html

Norveç'ten İngiltere’yle savunma işbirliği: 13.5 milyar dolarlık fırkateyn yatırımı yapıldı

Norveç'ten İngiltere’yle savunma işbirliği: 13.5 milyar dolarlık fırkateyn yatırımı yapıldı

Norveç, deniz savunmasını güçlendirmek için 14 milyar dolara yakın bütçeyle İngiltere’den yeni nesil fırkateynler alacağını açıkladı. Ülke tarihindeki en büyük... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

Norveç hükümeti, yeni fırkateynler için İngiltere’yi stratejik ortak olarak seçti. Başbakan Jonas Gahr Stoere, anlaşmayı duyururken, “Fırkateynler savunmamızın temel taşıdır çünkü egemenliğimizi ve denizlerimizi korumanın anahtarıdır” sözlerini kullandı. Norveç’in bu anlaşma ile yapacağı yatırım, ülke tarihindeki en büyük askeri harcama olarak kayda geçti.Kuzey Denizi’nde güç dengesi Fırkateynlerin en önemli görevlerinden biri, Kuzey Denizi’nde güvenliği sağlamak olacak. Bu yeni donanma sayesinde Norveç, NATO’daki rolünü daha da güçlendirecek.İngiltere Başbakanı Keir Starmer anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak, “Bu anlaşma sayesinde sekizi İngiliz, en az beşi Norveç’e ait olmak üzere 13 fırkateynlik ortak filo Kuzey Avrupa’da görev yapacak” dedi. Bu yeni işbirliğiyle iki ülkenin donanmaları bölgedeki güvenliği birlikte sağlayacak.Ekonomiye katkı İngiliz hükümeti, anlaşmanın ülke içinde 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Bunların yarısından fazlası İskoçya’daki tersanelerde olacak. Norveç tarafı ise anlaşmanın yalnızca askeri değil, sanayi alanında da karşılıklı işbirliği yaratacağını belirtti.

