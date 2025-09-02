https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/nato-ulkeleri-ukrayna-icin-abdden-2-milyar-dolarlik-olumcul-silah-satin-aldi-1099020683.html
NATO ülkeleri Ukrayna için ABD'den 2 milyar dolarlık 'ölümcül silah' satın aldı
NATO ülkeleri Ukrayna için ABD'den 2 milyar dolarlık 'ölümcül silah' satın aldı
02.09.2025
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Salı günü yaptığı açıklamada, üye ülkelerin 'Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi' (PURL) kapsamında, ABD'den Ukrayna için 2 milyar dolarlık 'ölümcül ve savunma amaçlı' silah satın aldığını duyurdu. Rutte, Lüksemburg'da düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Salı günü yaptığı açıklamada, üye ülkelerin 'Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi' (PURL) kapsamında, ABD'den Ukrayna için 2 milyar dolarlık 'ölümcül ve savunma amaçlı' silah satın aldığını duyurdu.
Rutte, Lüksemburg'da düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:
Birkaç hafta içinde, bu program aracılığıyla Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık hayati öneme sahip, kimileri ölümcül, kimileri daha çok savunma amaçlı sistemleri göndermeyi başardık.