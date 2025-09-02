https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/nato-ulkeleri-ukrayna-icin-abdden-2-milyar-dolarlik-olumcul-silah-satin-aldi-1099020683.html

NATO ülkeleri Ukrayna için ABD'den 2 milyar dolarlık 'ölümcül silah' satın aldı

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklamasına göre üye ülkelerin girişimiyle alınan bazıları ölümcül bazıları savunma amaçlı silahlar Ukrayna'ya gönderildi. 02.09.2025, Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Salı günü yaptığı açıklamada, üye ülkelerin 'Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi' (PURL) kapsamında, ABD'den Ukrayna için 2 milyar dolarlık 'ölümcül ve savunma amaçlı' silah satın aldığını duyurdu. Rutte, Lüksemburg'da düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

