Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
NATO ülkeleri Ukrayna için ABD'den 2 milyar dolarlık 'ölümcül silah' satın aldı
NATO ülkeleri Ukrayna için ABD'den 2 milyar dolarlık 'ölümcül silah' satın aldı
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklamasına göre üye ülkelerin girişimiyle alınan bazıları ölümcül bazıları savunma amaçlı silahlar Ukrayna'ya gönderildi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Salı günü yaptığı açıklamada, üye ülkelerin 'Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi' (PURL) kapsamında, ABD'den Ukrayna için 2 milyar dolarlık 'ölümcül ve savunma amaçlı' silah satın aldığını duyurdu. Rutte, Lüksemburg'da düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:
NATO ülkeleri Ukrayna için ABD'den 2 milyar dolarlık 'ölümcül silah' satın aldı

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklamasına göre üye ülkelerin girişimiyle alınan bazıları ölümcül bazıları savunma amaçlı silahlar Ukrayna'ya gönderildi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Salı günü yaptığı açıklamada, üye ülkelerin 'Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi' (PURL) kapsamında, ABD'den Ukrayna için 2 milyar dolarlık 'ölümcül ve savunma amaçlı' silah satın aldığını duyurdu.
Rutte, Lüksemburg'da düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

Birkaç hafta içinde, bu program aracılığıyla Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık hayati öneme sahip, kimileri ölümcül, kimileri daha çok savunma amaçlı sistemleri göndermeyi başardık.

